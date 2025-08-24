Realitatea nuanțată a terapiei hormonale pentru menopauză: avertismentul medicilor

Menopauza poate aduce cu sine o serie de simptome deranjante, precum bufeuri, transpirații nocturne și probleme de somn. Terapia hormonală promite alinare.

Dar multe femei se întreabă dacă să o urmeze sau nu. Asta deoarece tratamentul – subiectul unei reuniuni recente a unui panel de experți convocat de Food and Drug Administration (FDA, Administrația pentru Alimente și Medicamente) a fost mult timp învăluit în incertitudine.

Odată, era folosit de rutină. Dar, în 2002, un studiu care testa un anumit tip de terapie a fost oprit prematur din cauza îngrijorărilor privind riscurile crescute de cancer mamar și cheaguri de sânge. Aceste temeri au persistat, chiar dacă studii ulterioare au arătat că beneficiile terapiilor hormonale actuale depășesc riscurile pentru multe femei.

„Încă există multă confuzie și multă teamă”, a spus Grayson Leverenz, o femeie de 50 de ani din Durham, Carolina de Nord, care a ezitat să urmeze terapia, dar acum este bucuroasă că a făcut-o.

Tot mai multe femei dau o a doua șansă terapiei hormonale. Însă experții continuă să fie în dezacord cu privire la modul de prezentare a avantajelor și dezavantajelor. Panelul convocat de FDA a subliniat beneficiile și a sugerat eliminarea avertismentelor de sănătate de pe unele versiuni – ceea ce a determinat zeci de experți să ceară mai multe consultări înainte de a face modificări.

Ads

Medicii spun că terapia hormonală este o opțiune excelentă pentru multe, dar nu pentru toate femeile aflate la menopauză – și este important să se înțeleagă realitatea nuanțată a acestor tratamente înainte de a decide ce este mai bine.

Cum funcționează terapia hormonală

Aceasta tratează simptomele care apar atunci când menstruația scade și se oprește, ceea ce duce la o scădere accentuată a nivelului de estrogen și progesteron.

Un tip este terapia locală cu estrogen vaginal, în doze mici. Deoarece se aplică în vagin, foarte puțin ajunge în sânge, iar riscurile sunt mult mai reduse. Medicii spun că este o opțiune bună pentru femeile a căror principală problemă este uscăciunea vaginală.

Terapia sistemică (pentru întreg organismul) include pastile, plasturi, spray-uri, geluri sau un inel vaginal care eliberează doze de hormoni în fluxul sanguin, la niveluri suficient de mari pentru a avea efecte semnificative asupra simptomelor precum bufeurile. Astfel de hormoni sistemici includ estrogenii și progestogenii.

Ads

Jennifer Zwink, asistentă medicală din Castle Rock, Colorado, a început să folosească un plasture cu estrogen în urmă cu mai bine de un an și are, de asemenea, un sterilet care îi oferă progesteron. Tratamentul i-a redus bufeurile, i-a îmbunătățit somnul și i-a diminuat durerile articulare și balonarea.

„Nu este ca o baghetă magică 100%”, a spus ea. „Dar cu siguranță a făcut o diferență semnificativă.”

The Menopause Society afirmă că terapia hormonală poate reduce riscul bolilor cardiovasculare dacă este începută în primii 10 ani de la instalarea menopauzei. De asemenea, poate reduce riscul de diabet de tip 2 și ajută la menținerea densității osoase pentru mai mult timp.

„S-ar putea să aibă o scădere a densității osoase la 60 de ani, în loc de la 50 de ani”, a explicat Dr. MargEva Morris Cole, ginecolog-obstetrician la Universitatea Duke.

Terapia hormonală are și riscuri

Când Leverenz a primit prima dată rețeta pentru terapia hormonală, anul trecut, era îngrijorată din cauza riscurilor despre care auzise – dar în cele din urmă a decis: „Nu mai pot trăi așa.”

Ads

Cu o combinație de trei medicamente, anxietatea i s-a redus, somnul i s-a îmbunătățit, durerile articulare și bufeurile au dispărut.

„Simt că sunt din nou eu însămi”, a spus ea.

Medicii spun că multe paciente ezită să încerce hormonii, iar ei încearcă să le liniștească.

Femeile pot folosi terapia doar cu estrogen timp de șapte ani – și terapia combinată estrogen-progestogen timp de trei până la cinci ani – înainte ca riscul de cancer mamar să crească, potrivit Menopause Society.

Organizația afirmă că ambele tipuri de terapie cresc riscul de accident vascular cerebral, risc care dispare după oprirea tratamentului. Riscul de cheaguri de sânge crește dacă hormonii sunt administrați oral, dar poate fi mai mic dacă sunt utilizați sub formă de plasture, gel sau spray.

„Multe dintre aceste riscuri sunt mici”, a spus Dr. Nanette Santoro, ginecolog-obstetrician la Universitatea din Colorado. „Și trebuie puse în balanță cu beneficiul ameliorării simptomelor.”

Ads

Vârsta, istoricul medical și durata terapiei sunt factori importanți. Multe femei urmează tratamentul în jur de cinci ani, iar cele care au avut un accident vascular cerebral sau anumite alte afecțiuni pot fi sfătuite să nu îl utilizeze deloc.

Dezbaterea privind schimbarea avertismentelor pe medicamentele hormonale

Medicii sunt împărțiți în privința modificării avertismentelor de tip „cutie neagră” de pe unele tratamente hormonale. Toate medicamentele pe bază de estrogen poartă încă avertismente privind riscul crescut de accident vascular cerebral, cheaguri de sânge și probleme cognitive la femeile care le folosesc.

Majoritatea medicilor din panelul de experți convocat de FDA prescriu aceste hormoni sau sunt implicați într-o campanie a industriei farmaceutice care se opune acestor etichete de avertizare. O scrisoare semnată de 76 de medici și cercetători susține că „eliminarea avertismentelor fără o evaluare științifică adecvată pune pacienții în pericol” și a cerut agenției să organizeze o ședință a unui comitet consultativ, cu audiere publică, înainte de a lua o decizie.

Ads

Între timp, medicii îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la dezinformare, cum ar fi afirmațiile false de pe rețelele sociale potrivit cărora hormonii ar preveni demența și ar asigura o bătrânețe sănătoasă.

„Nu putem spune că vei trăi mai mult și mai sănătos doar pentru că ai luat hormoni”, a spus Cole, de la Duke. „Nu vreau ca balanța să se încline atât de mult încât oamenii să creadă că tratamentul garantează sănătate pentru următorii 30-40 de ani.”

Alternative la terapia hormonală pentru menopauză

Santoro a menționat un nou medicament non-hormonal, numit fezolinetant, comercializat sub denumirea Veozah, pentru bufeuri și transpirații nocturne. De asemenea, medicamentul antiepileptic gabapentin, în doze mici, poate fi folosit pentru bufeuri, iar un hidratant poate ameliora uscăciunea vaginală.

Experții mai spun că exercițiile fizice regulate și o dietă sănătoasă pot ajuta la gestionarea simptomelor, scrie apnews.com.

Santoro a avertizat împotriva „proliferării necontrolate” a suplimentelor care pretind că sunt soluții miraculoase pentru menopauză.

„Toată lumea vrea să profite de febra menopauzei”, a spus ea. „Dacă pare prea frumos ca să fie adevărat, probabil că așa este.”

Ads