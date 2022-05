4 motive pentru care Mercedes-Benz este cel mai popular brand auto din lume

În 2021, Mercedes-Benz a intrat pentru a șasea oară la rând în Top 10 Best Global Brand. A prins poziția a opta, cu o creștere de 3 procente în comparație cu anul anterior și o valoare de piață de 50.866 miliarde de dolari. Este singurul producător de autoturisme de lux și singurul din Europa care a intrat în Top 10. Iată 4 dintre motivele pentru care Mercedes-Benz este cel mai popular brand auto din întreaga lume.

1. Performanțe și experiențe de condus de top

Sloganul Mercedes-Benz este “The best or nothing”, în traducere „cel mai bun sau nimic”. Unul dintre lucrurile de care te vei bucura în momentul în care îți vei achiziționa chiar și un Mercedes second hand este acela că te vei alege cu o mașină de lux ce îți va oferi performanțe și experiențe de condus de top. Cele mai performante modele din portofoliul companiei accelerează de la 0-100 km/h în mai puțin de 4 secunde. În plus, scaunele sunt adevărate opere de artă și asigură confortul necesar pe distanțe lungi. Mașinile Mercedes-Benz combină într-un mod unic performanțele cu eficiența, lucruri pe care nu le vei regăsi la alți producători.

2. Gamă variată de modele de lux

În mod tradițional, Mercedes-Benz produce modele de lux, precum cele din Clasele C, Esau S, dar în ultimii ani și-a extins gama pentru a acoperi absolut toate categoriile. Spre exemplu, există modele compacte, cum ar fi Clasa A și Clasa B, sau SUV-uri din gamele GLA, GLB, GLC, GLE și GLS, dar și coupé-uri și roadstere, modele sport (AMG GT), electrice (EQA, EQB, EQC, EQE, EQS), monovolume (Clasa V și EQV ), van-uri (Vito și Sprinter) și chiar camioane (Actros). Dacă te întrebi ce au în comun toate aceste mașini, indiferent de gama din care fac parte, răspunsul este: luxul. Totul la autoturismele Mercedes-Benz exprimă rafinament, de la liniile caroseriei și până la dotări și sisteme de siguranță.

Ads

3. Siguranță și longevitate

Unul dintre cele mai importante motive pentru care Mercedes-Benz este un brand auto atât de popular este siguranța. Pe lângă liniile robuste, mașinile producătorului din Stuttgart au și o rezistență la impact foarte înaltă și primesc maximum de stele la testele Euro NCAP. Sistemele de siguranță sunt foarte atent concepute.

De asemenea, autoturismele Mercedes-Benz sunt recunoscute și pentru fiabilitatea și longevitatea lor. Serviciile post-vânzare sunt la cele mai înalte standarde. Vei găsi întotdeauna soluții optime de întreținere și reparații, pentru că brandul Mercedes-Benz are o rețea extinsă de parteneri profesioniști în întreaga lume.

4. Istorie și prestigiu

La capitolele istorie, inovație și prestigiu, Mercedes-Benz depășește toate celelalte branduri din industria auto. Primul automobil din lume a fost inventat în 1885 de Karl Benz, unul dintre fondatorii companiei. De atunci și până în prezent, Mercedes-Benz a fost producătorul care a impus trendurile de pe piață și a inovat în permanență. Calitatea, atenția la detalii și excelența i-au adus prestigiul. În plus, mașinile Mercedes-Benz au acel element special: par a nu se demoda niciodată. Văzut pe stradă, un C-Class de-acum 10 ani nu va fi cu nimic mai prejos în comparație cu alte autoturisme de ultimă generație. De fapt, sunt șanse mari să iasă în evidență chiar și în prezent.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care Mercedes-Benz este cel mai popular brand auto din întreaga lume. Suficiente pentru ca foarte mulți oameni să viseze cu ochii deschiși la achiziționarea unui model din portofoliul producătorului german. Așa cum spune și sloganul “The best or nothing”, este cea mai bună variantă de mașină pe care banii o pot cumpăra.