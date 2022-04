Mercedes-Benz Clasa S 2014, in Romania pana la sfarsitul anului

Mercedes-Benz Clasa S 2014 va ajunge in Romania la sfarsitul acestui an, cel mai probabil, sustin importatorii Mercedes in Romania.

Masina vine cu o sumedenie de noutati, de la cele tehnice pana la sistemul de masaj energizant "hot stone" si cel de parfumare activa, o ocazie buna sa scapi de clasicii braduti, nu e asa?

"Din pacate nu ne-a fost comunicata o data exacta la care se va putea admira in Romania aceasta 'bijuterie' auto si nici pretul de pornire. Dar banuim ca noul model Clasa S va fi in showroomuri spre sfarsitul anului", au declarat oficialii Autoklass Grup, pentru Business24.

