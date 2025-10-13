Motoarele electrice pentru un model celebru Mercedes vor fi asamblate în România. Prima linie de producție a fost inaugurată VIDEO

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 13:35
Motoarele electrice pentru un model celebru Mercedes vor fi asamblate în România. Prima linie de producție a fost inaugurată VIDEO
Fabrica din Sebeș a inaugurat prima linie de asamblare a motoarelor electrice FOTO Captura video YouTube

Mercedes-Benz deschide la Sebeș prima linie de asamblare a motoarelor electrice din România

Compania germană Mercedes-Benz a inaugurat luni, la Sebeș, o nouă linie de producție destinată motoarelor electrice pentru modelul GLC full-electric.

Filiala Star Assembly, deținută integral de producătorul german și aflată pe locul trei între exportatorii din România, își extinde astfel activitatea dincolo de cutiile de viteze de lux. La eveniment a participat și premierul Ilie Bolojan, arată Economedia.ro.

Decizia de investiție pe linia de producție de motoare electrice face parte din planurile producătorului de adaptare la schimbările de pe piața auto.

„De peste 12 ani, compania Star Assembly Sebeș se remarcă prin excelență tehnică și standarde de calitate deosebite în asamblarea cutiilor de viteză de înaltă performanță pentru autoturismele Mercedes-Benz.

Odată cu extinderea capacităților de producție și lansarea procesului de asamblare a unităților de propulsie pentru noul Mercedes-Benz GLC full-electric, locația marchează o etapă esențială în tranziția la electromobilitate” se arată într-o comunicare a companiei.

Cauciucurile de iarnă s-au scumpit semnificativ în ultimul an. Câți bani trebuie să scoată șoferii români din buzunar în sezonul rece
Cauciucurile de iarnă s-au scumpit semnificativ în ultimul an. Câți bani trebuie să scoată șoferii români din buzunar în sezonul rece
Anvelopele de iarnă s-au scumpit anul acesta, în medie, cu 5 - 8% în acest sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în perioada de vârf (noiembrie - decembrie) tarifele...
Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii"
Care sunt șansele ca măsurile de austeritate să fie ridicate în viitorul apropiat ca urmare a scăderii deficitului bugetar. „Totul depinde de reducerea evaziunii”
Finanțele României sunt în continuare pe muchie de cuțit, în condițiile în care fereastra de oportunitate pentru ca țara noastră să se înscrie în ținta de deficit de 8,4% convenită cu...
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

