Cum a fost confiscat un Mercedes de 20.000 de euro de catre Politia de Frontiera

"In data de 06.07.2020, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean maghiar in varsta de 30 de ani, conducand un autoturism marca Kia Sorento, pe platforma caruia transporta un autoturism marca Mercedes Benz, model C200, inmatriculat in Ungaria. La controlul de frontiera, barbatul a prezentat pe langa documentul de identitate si documentele autoturismului transportat. In urma verificarilor in bazele de date, s-a constatat ca masina figureaza ca "bun cautat pentru confiscare", alerta introdusa de autoritatile din Elvetia, la data de 13.01.2020", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.Potrivit autoritatilor romane, persoana a declarat ca a cumparat autoturismul in urma cu o saptamana, dupa ce vazuse un anunt postat pe un site de profil, de la un cetatean maghiar a carui identitate nu o cunoaste. Barbatul nu avea cunostinta despre faptul ca autoturismul este cautat de autoritati Autoturismul in valoare de 20.000 de euro a fost indisponibilizat la sediul S.P.F Bors, iar politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de tainuire, urmand ca la finalizare sa fie dispuse masurile legale care se impun.