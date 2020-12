FOTO Un Mercedes AMG a intrat in Arcul de Triumf din Bucuresti. Cum a ajuns bolidul sa rupa stalpii de protectie

Miercuri seara, 9 decembrie, in jurul orei 21.00, un sofer aflat la volanul unui bolid de lux, Mercedes-Benz GT 63 AMG, a avut parte de un accident mai putin obisnuit. A pierdut controlul volanului si a intrat in Arcul de Triumf din Bucuresti.A fost la un pas sa se izbeasca de zidurile monumentului. Norocul a facut ca acesta sa se opreasca in staplisorii din beton aflati in jurul obiectivului de patrimoniu."Politistii care se aflau in zona s-au autosesizat si au consemnat incidentul. Urmeaza ca cei de la Primaria Capitalei sa vina si sa constate paguba. Este vorba despre distrugerea unui parti din mobilierul urban. RCA-ul soferului va plati despagubirea", au explicat surse din cadrul Brigazii Rutiere, arata click.ro In dreapta soferului se afla o tanara, care a coborat speriata din masina."Este vorba despre o tamponare, nu a fost un accident grav. Numarul masinii a cazut de la impact, dar s-a lasat fara victime", a precizat Diana Sarca, purtatoarea de cuvant a Politiei din Capitala.CITESTE SI: