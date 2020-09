Greva de avertisment la fabrica Mercedes de la Cugir. Nemtii au obtinut in justitie declararea protestului ca fiind ilegal

Conducerea societatii din Cugir a contracarat decizia sindicatului de a declansa greva de avertisment cu o cerere in justitie prin care a solicitat declararea protestului ca ilegal. Luni, 28 septembrie, Tribunalul Alba a declarat greva de la fabrica Mercedes din Cugir ca fiind in afara legii. "Admite in parte cererea formulata de reclamanta Star Transmission SRL impotriva paratului Sindicatul Liber Independent ICA si in consecinta: Constata nelegalitatea declansarii grevei de avertisment la nivelul Star Transmission SRL pentru data de 29.09.2020, intre orele 08:15-10:15. Respinge in rest cererea. Fara cheltuieli de judecata. Executorie. Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare", se precizeaza in minuta deciziei de la Tribunalul Alba.Anterior, reprezentantii sindicatului au trimis un comunicat prin care anuntat greva de avertisment. "De la infiintare pana in prezent, in Star Transmission SRL nu s-a negociat si nu s-a inregistrat niciun contract colectiv de munca. Sindicatul Liber Independent ICA este sindicat reprezentativ in SC Star Transmission SRL, conform sentintei civile nr. 49 pronuntata de Judecatoria Brasov la data de 19.11.2019. La solicitarea Sindicatului ICA, in perioada 22 iunie - 20 august 2020 s-au derulat negocierile pentru contractul colectiv de munca din Star Transmission SRL. Au avut loc 10 sedinte de negociere, cu o durata de 90-120 minute fiecare. La sfarsitul acestei perioade, nu s-a reusit ajungerea la un acord", se precizeaza in comunicatul sindicatului.In 8 septembrie a fost inregistrat la ITM Alba conflictul colectiv de munca declansat la Star Transmission SRL. "In data de 17.09.2020 a avut loc la Alba Iulia, prima intalnire pentru concilierea conflictului de munca de la Star Transmission SRL. In data de 23.09.2020 a avut loc la Alba Iulia, a doua intalnire pentru concilierea conflictului de munca de la Star Transmission SRL. Concilierea nu a dus la inchiderea conflictului de munca. Ca obiect al conflictului colectiv de munca sunt cele peste 100 de revendicari ale salariatilor. Aceste revendicari sunt in domeniul: salarizare, securitate si sanatate in munca, formare profesionala, social, concediere, timpul de lucru, timpul de odihna, sistemul de informare intre parti, regimul delegatiilor, raspunderea disciplinara", se mai sustine in document."La prima runda de discutii care au avut loc pe acest subiect miercuri, am solicitat o majorare de 45%, pentru ca la a doua runda, joi, sa ne declaram multumiti cu o crestere salariala de 27%. In schimb, reprezentantii administratiei s-au opus initial oricarei majorari salariale, pentru ca miercuri sa ne ofere doar 3,5%, procent care a fost mentinut si la negocierile de joi, in conditiile in care noi am dat dovada de flexibilitate. Drept urmare, membrii nostri de sindicat au considerat ca negocierile au ajuns intr-un punct mort si pentru deblocarea lor este necesar sa continuam conflictul de munca in modalitatile prevazute de legislatia in vigoare", a declarat liderul sindical Arpad Suba.Star Transmission SRL Cugir s-a infiintat in 2001, cand s-au pus bazele joint-venture-ului romano-german, intre Uzina Mecanica din localitate si Daimler AG. In noua afacere, germanii au intrat cu 58% din capital, iar Uzina Mecanica din Cugir cu 42%. In 18 august 2016, Star Transmission a inaugurat o noua unitate de productie in Cugir, pentru productia de conducte de inalta presiune pentru motoarele pe benzina Mercedes Benz. Noua hala de la Cugir dispune de o suprafata de 4000 metri patrati, iar investitia totala s-a ridicat la 13 milioane de euro. Compania Star Transmission este furnizor unic al acestor componente. Cele 17 tipuri diferite de conducte produse la Cugir sunt montate pe cinci tipuri de motoare Mercedes Benz.Star Transission a avut anul trecut o cifra de afaceri de 352,2 milioane lei, o pierdere a profitului de 17,8 milioane lei - cu 24 milioane lei mai mica decat in 2018, si 1.209 angajati.