O masina Mercedes-Benz din generatia viitorului: Noul model E550 (Video)

Toti producatorii de masini vor sa inoveze si sa ofere clientilor performante dintre cele mai bune. Consumul de combustibil nu este nici el ignorat, iar tehnologia viitorului isi face loc in masinile de azi. O asemenea masina este Mercedes-Benz E550, model 2014.

Motorul V-8 ofera destula putere pasionatilor de cai-putere, iar transmisia in sapte trepte si un sistem special de oprire la semafor sunt alte doua trasaturi care ii atrag pe pasionatii de masini de top, scrie cnet.com. Masina are o doza importanta de autonomie prin controlul vitezei si asistenta continua oferita soferului.

Astfel, soferul nu trebuie sa se ingrijoreze ca nu se va mentine pe banda corecta de mers, masina ajustand acest aspect in mod automat. El este ajutat si de controlul vitezei, ceea ce inseamna ca soferul nu trebuie sa fie mereu atent la viteza masinilor din fata lui.

Masina este echipata cu camere sepciale care monitorizeaza tot timpul drumul pe care ruleaza. Afisajul de pe bord are o diagonala de 7 inchi, cumparatorul putand opta si pentru un pachet special de conectivitate in valoare de 3.250 de euro.

Orice functie a masinii poate fi controlata prin comanda vocala, inclusiv apelarea telefonica a cuiva sau alegerea melodiei de pe un dispozitiv cu sistem de operare iOS.

Masina este dotata si cu un dispozitiv de stocare ce ofera acces la harti detaliate si detalii legate de locurile in care soferul calatoreste. Sistemul poate detecta si blocajele in trafic, alegand un traseu diferit in astfel de cazuri.