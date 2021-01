Vloggerul Selly a fost prins cu 189 de km/ora pe autostrada. Tanarul a pierdut si primul termen al procesului cu Politia si va ramane pieton daca nu face contestatie

Daca nu contesta hotararea Judecatoriei Gaesti, din 22 decembrie 2020, Selly va ramane pieton pentru 90 de zile.Andrei Selaru se afla intr-un automobil Mercedes care circula, conform radarului, cu 189 km/h, intr-o portiune de autostrada unde viteza maxima admisa era de 130 km/h. El a primit amenda si i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 90 de zile.Potrivit wowbiz,ro , vloggerul a incercat sa convinga instanta ca este nevinovat invocand faptul ca nu avea cum sa circule cu viteza respectiva pentru ca la momentul acela, autostrada era destul de aglomerata. Selly a mai invocat faptul ca scrisul agentului de politie este ilizibil.Instanta a considerat ca argumentele lui Selly sunt cel putin puerile, in conditiile in care Politia a depus in dosar inregistrarile de la radar si procesul verbal din care se puteau distinge, ce-i drept, cu dificultate, toate datele completate, astfel incat acesta sa poata fi considerat valid.Magistratii de la Judecatoria Gaesti au considerat ca Selaru nu a putut sa aduca dovezi in sprijinul argumentelor pe care le-a invocat, asa ca a dat castig de cauza Politiei. Selly are varianta sa mearga in apel sau sa ramana pieton pentru urmatoarele 3 luni.