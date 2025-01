Bratislav Živković, mercenarul sârb declarat indezirabil în România, ucis de ucraineni în Kursk

Bratislav Živković, mercenarul sârb declarat indezirabil în România pentru că acesta spiona pentru Rusia, a murit în luptele din Kursk, anunță surse din Rusia. Informația nu a fost confirmată oficial, dar a fost preluată de numeroase canale de Telegram, iar pe profilurile de pe X (fostul Twitter) a apărut mesaje care spun că Živković a fost ucis în timpul unui atac în regiunea rusă aflată sub controlul forțelor ucrainene.

Figura sa controversată nu este una necunoscută pentru publicul din Serbia, dar nici pentru autoritățile din România. De-a lungul anilor, Živković a fost implicat în numeroase conflicte externe, devenind un lider al grupărilor paramilitare sârbe. În perioada 2014-2015, a luptat alături de separatiștii prorusi în regiunile Donbas și Lugansk din estul Ucrainei, ca parte a grupării extremiste Unité Continentale. În 2018, el a fost arestat în Serbia sub acuzația de recrutare a mercenarilor pentru Ucraina, fiind suspectat că oferea plăți lunare de aproximativ 200 de euro celor care se alăturau luptei. Deși cazul a fost închis în 2019, Živković nu a încetat să susțină cauza separatiștilor prorusi din Ucraina și a continuat să recruteze combatanți pentru partea rusă.

Serbian war criminal and paramilitary commander Bratislav Zivkovic, wanted in Ukraine, attended Putin's unhinged speech today.

He wore a military uniform with the emblem of the notorious Chetniks.

Zivkovic has been part of the Russian invasion forces in Ukraine since 2014. pic.twitter.com/5OvJCCjOpL