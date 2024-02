Pe 27 februarie, în apropiere orașului siberian Krasnoyarsk, la kilometrul 18 al Autostrăzii Ienisei, o mașină a fost aruncată în aer și a ars, având ca pasager pe mercenarul Serghei Konkeyev.

Mișcarea de partizan i ruși ”Extremist” și-a asumat responsabilitatea lichidării criminalului de război.

Recent, mercenarul s-a lăudat pe internet cu implicarea sa în gruparea Wagner și cu uciderea prizonierilor de război din Ucraina.

"Am două medalii. Am împușcat personal trei ucraineni și am înjunghiat doi polonezi cu un cuțit. I-am înjunghiat în timp ce erau în captivitate", s-a lăudat Konkeyev.

Mișcarea de partizani a remarcat că, pe lângă mărturisirea crimelor, ocupantul rus a încălcat un articol din Codul penal al Federației Ruse „despre mercenarism” și se afla în contingentul de ocupație pe teritoriul Ucrainei.

Ultimul său locul lui de muncă nu este mai puțin interesant. Potrivit datelor oficiale de angajare, el a lucrat ca așa-zis gardian în centrul de arest preventiv-1 din Krasnoyarsk, care a fost menționat în mod repetat în scandaluri legate de investigațiile privind tortura deținuților.

