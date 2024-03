”Asta este cea mai proastă armă pe care o folosesc rușii”. Un mercenar polonez vorbește despre supraviețuirea sa miraculoasă

Un voluntar polonez cu indicativul „Vegas” a luptat în Legiunea Străină, iar apoi în rândurile pușcașilor marini ai Forțelor Armate ucrainene. Într-un interviu acordat portalului polonez Defense 24, soldatul a vorbit despre cariera sa militară.

„Vegas” este originar din Polonia, a trăit în Franța și, de la începutul războiului, a început să ajute refugiații din Ucraina. Apoi a decis să se alăture Legiunii Străine. Unitatea sa includea americani, britanici, soldați din America de Sud și Polonia. El spune că a slujit la Bakhmut lângă Klișchiivka.

"A fost un război al tranșeelor și de artileriei. La fiecare dintre obuzele noastre de artilerie tras, au căzut 10 ruși. Într-un astfel de război, un infanterist nu este nimic. Momentul de cotitură pentru mine a fost moartea tovarășului meu, pentru care nu am putut face nimic. A murit în urma unui foc de artilerie. Am decis că vreau să fiu mai eficient în lupta împotriva rușilor, așa că am căutat un alt rol pe front. M-am transferat la marinarii ucraineni”, spune luptătorul.

Ca parte a marinei, a luptat în regiunea Donețk și Zaporojie, unde aveau mine din diferite țări, chiar și din Iran.

"Aceasta este o bătălie a ingeniozității, trebuie să fim în permanență în mișcare. Totuși, mișcarea nu te protejează împotriva pericolului. Am fost împușcați cu muniții cu dispersie. Nu știu cum, dar niciunul dintre noi nu a fost nici măcar rănit. Asta este cea mai proastă armă pe care o folosesc rușii în arsenalul lor. Până astăzi mă întreb cum am supraviețuit. Nu contează unde te ascunzi", a subliniat luptătorul.

Mass-media a relatat că 20.000 de străini ar fi implicați în războiul din Ucraina.

