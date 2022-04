Un mercenar din Grupul Wagner ar fi fost depistat în Donețk, după cum arată o fotografie publicată de jurnalistul de investigație Christo Grozev, preluată de pe un blog apropiat de GRU.

”Jurnalistul de investigație Christo Grozev a postat o fotografie care, potrivit acestuia, arată un mercenar din Grupul Wagner”, transmite agenția Nexta pe Twitter.

#Bellingcat investigative journalist Christo Grozev published a photo, which, according to him, shows a mercenary from the "Wagner Group". https://t.co/uBzk7vvgtq