Ipoteză șocantă a lui Andrei Caramitru: o legătură între Potra, Africa, Rusia și Klaus Iohannis: "Potra nu putea să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii"

Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 19:15
Klaus Iohannis, pe vremea când era președinte al României - FOTO presidency.ro
Analistul Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă, conform căreia Horațiu Potra - șeful mercenarilor lui Călin Georgescu - ar fi avut, anterior acestei misiuni, acțiuni în Africa despre care ar fi fost ținut la curent însuși președintele de atunci al României, Klaus Iohannis.
Caramitru își prezintă acest scenariu în contextul trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu, a lui Horațiu Potra și a altor 20 de bărbați, care ar proveni dintre foștii mercenari pe care Potra i-a condus în Africa - înainte de a intra în echipa de sprijin a lui Călin Georgescu.
"În Congo a fost din 2023, fix când a început guvernul de acolo să se alinieze cu rușii și după ce a început războiul mare în Ucraina. Pare așa: nu puteau ÎNCĂ să aducă Wagner direct așa că l-a adus pe Potra", explică Andrei Caramitru despre legătura Rusiei cu Horațiu Potra.
"Întrebările sunt multiple - că e foarte grav. O operațiune ca a lui Potra (care beneficia de soldați ai statului și suport clar) nu se putea face fără să aibă susținere în interiorul statului român - și aici vorbim de zona armată și zona de externe. E imposibil. Nu aveau cum să nu știe toți până la cel mai înalt nivel adică kwi (Klaus Werner Iohannis - n.n.) că avem acțiuni armate în Africa. Nu există așa ceva. Și Potra nu putea el să negocieze chestiile cu guvernele pe acolo și cu rușii - au fost alții de la noi care au aliniat lucrurile, și Potra era cu operaționalul după", susține Andrei Caramitru.
"Mie mi se pare situația ultragravă pentru că arată vulnerabilități enorme în interiorul statului. De asta era cât pe ce să ne prăbușim", subliniază Caramitru.
Deși scenariul prezentat de acesta pare greu plauzibil, merită amintit că, în echipa de mercenari a lui Potra, în Africa, au activat, într-adevăr, aproape 500 de foști angajați ai Ministerului Apărării Naționale sau ai Ministerului de Interne din România. De asemenea, merită amintit că o idee de politică externă a președintelui Iohannis a fost "Strategia România - Africa", iar această idee a fost lansată chiar în anul 2023 - când Potra era în Africa.
