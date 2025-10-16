Horațiu Potra, deja trimis în judecată, este cercetat într-un nou dosar. Ce funcționari români i-ar fi fost complici

Autor: Mihai Diac
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:19
Horațiu Potra, deja trimis în judecată, este cercetat într-un nou dosar. Ce funcționari români i-ar fi fost complici
Horațiu Potra și Călin Georgescu FOTO Facebook/Alexandru Muraru

Procurorii de la Parchetul General lucrează la un nou dosar în care este cercetat Horațiu Potra, deja trimis în judecată sub acuzația că ar fi implicat în tentativa de lovitură de stat de la finalul anului 2024.

Despre noul dosar a vorbit joi, 16 octombrie, procurorul general al României, Alex Florența, într-un interviu pentru Europa Liberă. În această nouă investigație, anchetatorii verifică modul în care au fost introduse în România armele din arsenalul mercenarilor și sumele de bani cash găsite la percheziții.

„Nu s-a putut stabili exact momentul în care a fost introdus acel armament în România. Sunt elemente care în momentul de față fac obiectul unei anchete separate, pentru a analiza, prin prisma datelor pe care deja le avem, modul în care acest armament și sumele de bani au intrat în România pentru a fi folosite”, a explicat procurorul general.

Alex Florența a mai susținut că „este evident” că armamentul mercenarilor a fost introdus în România „cu sprijinul unor funcționari”.

„E mai mult decât sigur că au avut sprijin din zona de aeroport. Sunt elementele pe care le analizăm într-o anchetă separată, facem cercetări cu privire la aceste aspecte, inclusiv zborurile efectuate dinspre Congo înspre România pe aeroportul din Sibiu. Este un element pe care îl cercetăm”, a precizat procurorul general al României.

În dosarul anterior, cel în care deja a fost trimis în judecată, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și de instigare publică.

Horațiu Potra ar fi, în acest moment, reținut de autoritățile din Dubai.

