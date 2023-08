Poliţia din Polonia a confiscat stickere care par să aibă ca scop recrutarea de personal pentru grupul rus de mercenari Wagner, relatează dpa.

Stickerele de mărimea unei coli A5 au fost văzute de cetăţeni în mai multe cartiere din oraşul Cracovia, în sudul Poloniei, a declarat sâmbătă o purtătoare de cuvânt a poliţiei locale pentru dpa.

Stickerele prezintă logo-ul Wagner, sub care este scris în engleză: "Suntem aici. Alăturaţi-vă nouă". Codul QR de dedesubt trimite la un site de recrutare a grupului de mercenari, potrivit poliţiei.

Polonia a dat semne de nervozitate după ce trupele din armata privată a lui Evgheni Prigojin s-au stabilit în statul vecin Belarus, după o rebeliune eşuată împotriva Moscovei. Potrivit conducerii de la Minsk, luptătorii Wagner se ocupă de instruirea armatei belaruse.

On the Vistula boulevards in Warsaw, the individual putting up recruitment "stickers" for the Wagner Group has been identified.

There is a possibility this man works for Russian intelligence.

pic.twitter.com/5muagQH7MB