La o zi după moartea lui Prigojin, mercenarii Wagner au stat o oră în aer: "Au așteptat ordinul de a relua lovitura de stat în Rusia"

Informații adunate pe surse și corelate de bloggeri militari indică faptul că gruparea Wagner ar fi fost pregătită să reia insurgența împotriva Kremlinului.

Pe 24 august, a doua zi după prăbușirea avionului la bordul căruia se aflau șapte oameni din gruparea Wagner, în frunte cu șefii Prigojin și Utkin, o facțiune a grupului militar privat ar fi fost pregătită pentru răzbunare.

Informații culese de pe aplicațiile de monitorizare ale zborurilor indică faptul că un avion militar de transport de tip Antonov An-124 s-a ridicat în aer și a survolat în cerc o zonă din apropierea orașului rusesc Kazan, aflat la o distanță de aproximativ 850 de kilometri de Moscova.

S-a întâmplat în jurul orei României 15.30. "S-au aflat o oră în aer, așteptând ordinul de a relua lovitura de stat împotriva Kremlinului. Au primit comunicare pentru a se retrage și au aterizat", arată bloggerul Igor Șușko, postând un video care indică traseul avionului.

