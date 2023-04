Doi foști mercenari Wagner recunosc că au ucis copii la ordinul lui Evgheni Prigojin: ”În special pe cei mici, de cinci ani” VIDEO

Potrivit declarațiilor a doi foști mercenari Wagner, Evgheni Prigojin dă personal ordine să împușcați civilii din Ucraina. În plus, el aprobă brutalitatea acestor crime, scrie Gulagu.net, pe 17 aprilie.

Foști condamnați din penitenciarele Saratov VK-13 și Voronej VK-1, Azamat Uldarov și, Aleksei Savicev, au fost grațiați după ce au participat la războiul din Ucraina de către președintele Vladimir Putin și se află acum în Federația Rusă.

Savicev își amintește că în februarie, după un alt schimb de prizonieri între ruși și ucraineni, el și colegii săi au primit un ordin.

„Locuitorii pașnici plecau. Și era un ordin: să fie împușcați toți de la 15 (ani, — n.red.). 20-24 de oameni au fost împușcați, 10 dintre ei aveau 15 ani și adolescenți de 17 ani Există un ordin de ”curățenie în casă”. Nu contează cine a fost acolo. Dacă nu respectați comanda, veți fi eliminat", spune mercenarul.

În același timp, oamenii erau complet neînarmați, iar motivul împușcării ar putea fi tatuajele. În special, cele cu simbolul „Azov”.

Azamat Uldarov are multe de spus și despre experiența sa din Ucraina. El a executat un număr imens de ordine penale, care erau date de Prigojin.

"Am executat ordinul cu această mână, am ucis copii. Mulți, prin ordin. Ce am făcut când am intrat în Soledar și Bahmut... Ni s-a dat ordin să curățăm și să-i distrugem pe toți. Ne-am dus și i-am ucis pe toți - femei, bărbați, pensionari și copii. În special pe cei mici, de cinci ani. Aveam superiori, comandanți. Deasupra lor este Prigojin, care ne-a spus să nu lăsăm pe nimeni afară, să distrugem pe toată lumea", spune pușcăriaș întors de pe front.