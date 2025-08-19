Mercenarii lui Potra ajung în fața judecătorilor, în dosarul în care sunt cercetați împreună cu Călin Georgescu pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale

Parchetul ICCJ a anunțat că indivizii cunoscuți ca "mercenarii lui Potra" sunt cercetați pentru tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Ancheta are legătură cu perchezițiile din 26-27 februarie, desfășurate la locuințele a 27 de persoane și patru sedii de firmă, printre care și casa mercenarului Horațiu Potra, unde au fost descoperite teancuri de dolari și numeroase arme.

Dosarul vizează inițierea sau sprijinirea unor organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și răspândirea publică a ideilor și doctrinei acestora. În cadrul anchetei, au fost audiați și alți mercenari, inclusiv Eugen Sechila, iar Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, cu mai multe interdicții.

Contestații la măsurile preventive

Paisprezece inculpați acuzați că au încercat să pună la cale acțiuni contra ordinii constituționale au contestat măsurile preventive la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mercenarii lui Horațiu Potra, căutat internațional de mai bine de cinci luni, află marți dacă judecătorii instanței supreme vor lua sau nu măsuri mai blânde în cazul lor. La începutul lunii august, procurorul de caz de la Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpați, dintre care trei în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu și patru sub control judiciar.

Potrivit Parchetului ICCJ, infracțiunile de care sunt acuzați cei 18 inculpați sunt tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Procurorul de caz a precizat că audierile din 1 august aveau legătură cu operațiunile din 26-27 februarie, când au fost făcute 47 de percheziții la adrese din județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, la apropiați ai lui Călin Georgescu. Perchezițiile au vizat locuințele a 27 de persoane și patru sedii de firmă.

Percheziții la Horațiu Potra, teancuri de bani în podea

Una dintre persoanele la care s-au făcut percheziții atunci este mercenarul Horațiu Potra, în casa căruia, într-un seif încastrat sub podea, au fost descoperite pachete cu teancuri de dolari, politicianul din Mediaș spunând că legea nu îl obligă să își țină banii la bancă. Tot la Potra au fost descoperite numeroase arme, el declarând că își “asumă” nerespectarea regimului armelor și muniției și refuzând să facă alte comentarii cu privire la armele deținute ilegal.

Dosarul deschis atunci viza infracțiuni precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid împotriva umanității și de crime de război, și răspândirea, în spațiul public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Anchetatorii precizau că vasta operațiune “a avut drept scop documentarea și investigarea activităților infracționale ale persoanelor vizate, probarea legăturilor infracționale, respectiv identificarea de bunuri și înscrisuri folosite în activitatea infracțională”.

Călin Georgescu, ridicat din trafic

În 26 februarie, Călin Georgescu a fost ridicat atunci din trafic, dus la audieri și inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații în formă continuată privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațiile de avere. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susținea că ancheta care îl vizează îi “amintește de mentalitatea și sistemul comunist din anii '50”.

Georgescu a fost plasat atunci sub control judiciar pentru 60 de zile, având mai multe interdicții, între care și aceea de a posta pe rețele de socializare mesaje rasiste, legionare, fasciste, antisemite sau xenofobe. El susținea, la vremea respectivă, că ancheta care îl vizează îi “amintește de mentalitatea și sistemul comunist din anii '50”.

În 4 august, Ministerul Public informa că procurorul de caz a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru Călin Georgescu din infracțiunile de comunicare de informații false și instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale în infracțiunile de complicitate la tentativă la comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false, în formă continuată (două acte materiale). În acest dosar sunt cercetați și mercenari din gruparea lui Horațiu Potra.

Printre cei audiați în dosar s-a numărat atunci și fostul mercenar din Legiunea Străină Eugen Sechila, care a fost ridicat cu mandat de pe Aeroportul Henri Coandă din Capitală, de unde urma să se îmbarce într-o cursă internă spre Oradea.

