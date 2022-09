Unul dintre cei mai periculoși mercenari ruși a fost lichidat de ucraineni. Aleksei „Terek” Nagin era lider în gruparea Wagner

Aleksei „Terek” Nagin, un comandant al trupei de asalt PVK „Wagner”, a fost lichidat în Ucraina, raportează comunitatea internațională de voluntari InformNapalm.

Potrivit mai multor surse, ocupantul rus a fost eliminat pe 20 septembrie în zona Bakhmut. „Terek”, în vârstă de 41 de ani, s-a născut în satul Vertiachi din regiunea Volgograd și a participat la multe operațiuni militare de război în Cecenia, Georgia, Donbas, Siria şi Libia.

El a primit trei distincții, medalii „Pentru curaj”, „Pentru apărarea Crimeei” și o stea de platină a grupării „Wagner”. De asemenea, i s-a acordat titlul de Erou al Federației Ruse.

Potrivit InformNapalm, mercenarul a fost co-autor al filmului „Solntsepek”, care a fost filmat împreună cu Prigojin și, de asemenea, a lucrat la noul film „PMC - The Best in Hell”.

Se raportează că șeful „Wagner”, Evgheni Prigojin, a participat la ceremonia de adio a mercenarului.

