Grupul de militari ceceni de elită, numiți „kadîrovţi” după liderul lor Ramzam Kadîrov, care încercau asasinarea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost lichidat, informează agenţia ucraineană de presă Unian.

Un oficial militar de la Kiev, Oleksii Danilov, a precizat că grupul de militari de elită a fost împărtiţ în două.

„I-am monitorizat. Un grup a fost acoperit în Hostomel, un alt grup este acum, ca să spunem aşa, sub foc”, a precizat Danilov, potrivit agenţiei ucrainene de presă Unian.

Potrivit lui Danilov, informaţiile care au dus la anihilarea acestui grup vin de la agenţi FSB care nu vor să fie implicaţi în această vărsare de sânge, informează Adevărul.

Alexey Danilov announced the liquidation of a group of Kadyrovites who planned to kill Zelensky. pic.twitter.com/qa245WqfER