Primele imagini cu cei 300 de mercenari români, prinși în revoltele din Congo FOTO VIDEO

Miercuri, 29 ianuarie, au apărut public primele imagini cu mercenarii români evacuați din Congo, pe fondul ocupației rebelilor, în Goma. Aproximativ 300 de români au fost „prinși" în luptele din statul african.

Pentru a reveni în țara de origine, mercenarii români au fost escortați de echipele ONU. Mercenarii au trecut granița în Rwanda. Printre acești mercenari s-ar afla și apropiați ai lui Horațiu Potra. Aceștia activează ca instructori militari pentru armata guvernamentală din Republica Democrată Congo. Patru dintre ei ar fi fost răniți în lupte, informează Antena 3.

#DRCongo 🇨🇩: 288 Romanian mercenaries surrendered to #M23 following the fall of #Goma, which is now under #M23 control.

It is estimated that around 800 Romanians are active within the DRC, hired by the government to fight M23.

Today were facilitated to return home via Rwanda. pic.twitter.com/A3vvvsn3Ac