O bătrână de 83 de ani din Ciorogârla, județul Ilfov, este cercetată de polițiști pentru că ar fi încercat să își otrăvească fiica, ginerele și nepotul de 18 ani.

Analizele și radiografiile au arătat că întreaga familie a fost intoxicată cu mercur.

Femeia ar fi pus această substanță în mâncare. Medicii spun că ginerele femeii, în vârstă de 48 de ani, era intoxicat cu mercur de o lună. Au găsit metalul respectiv și în intestinul fiului său, de 18 ani, care ar fi ingerat substanța timp de cel puțin o săptămână. Inclusiv mama lui și câinele familiei ar fi fost otrăviți în același mod, potrivit stirileprotv.ro.

“Era mama mamei, bunica, cine se gândea că o să mă omoare pe mine într-o zi cu mercur. Avem radiografii, suntem plin de așa ceva și eu și mama, și tata. Tata e plin, eu într-adevăr am mai puțin, am reacții adverse, am vomitat, am tremurat”, a declarat Răzvan, nepotul bătrânei, scrie sursa citată.

Totul a fost descoperit în seara zilei de vineri, 15 decembrie, ginerele bătrânei, suspectând că soacra sa i-a pus mercur în mâncare după ce s-au certat, a sunat la poliție.

Bărbatul era acasă cu soția și fiul său. În urma unor discuții în contradictoriu cu soacra sa, aceasta a devenit violentă. Omul le-a spus polițiștilor că, la masă, a observat într-o farfurie o substanță de culoare gri, posibil mercur, și bănuiește ca ar fi fost pusă de soacra sa.

Bărbatul împreună cu fiul său au fost transportați la o unitate medicală și au primit diagnosticul: ingestie mercur elemental.

„Mâncare făcută de mama, o tocăniță de cartofi. Noi mâncăm împreună, ea nu mânca cu noi. Avem filmarea când a pus, avem toate dovezile, avem camere de supraveghere. S-a demonstrat că e mercur la spital, era o substanță gri. Ne-a ieșit la radiografie că suntem otrăviți cu mercur. Au zis că nu au ce să ne facă. Acea substanță nu iese, ne-au zis să bem apă. Trebuie să vedem acum la analizele de sânge cât e dozajul în sânge, să vedem ce tip de mercur e. Am dat declarații, așteptăm să primim telefon, nu știu ce se întâmplă”, a mai spus tânărul.

Pe numele femeii polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Bătrâna a fost internată în spital și urmează să se stabilească dacă a avut discernământ.

