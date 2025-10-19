Ce înseamnă numerele de pe etichetele merelor din supermarketuri

Toamna, când merele devin fructul principal al sezonului, mulți oameni nici măcar nu se gândesc la micile etichete care împodobesc fiecare fruct din supermarket. Cu toate acestea, se pare că aceste etichete conțin informații importante despre originea și modul în care este cultivat fructul.

Popularul blogger și expert în alimente sănătoase Zeb Atkins a explicat că numerele de pe autocolante reprezintă codul Price Look-Up (PLU), pe care casierii îl folosesc pentru a determina prețul și tipul de fructe și ar trebui să fim atenți la ele, relatează The Mirror.

Codul PLU indică soiul fructului, dimensiunea acestuia și modul în care a fost cultivat – convențional, ecologic sau modificat genetic. Sistemul le permite casierilor să înregistreze rapid produsul și oferă, în același timp, informații utile pentru consumatori.

Zib Atkins a explicat într-un clip publicat pe TikTok că aceste cifre pot dezvălui mai mult decât credem. Ținând în mână mai multe tipuri de mere, toate cu numere diferite pe etichetă, el a afirmat că anumite combinații ar trebui evitate.

„Evitați merele al căror cod începe cu 3 sau 4. Căutați în schimb cele care încep cu 9”, a spus el.

Potrivit lui Atkins, majoritatea merelor din supermarketuri sunt acoperite cu un strat de ceară. Dacă numărul de pe etichetă începe cu 3 sau 4, fructul a fost cultivat convențional, nu organic – iar ceara folosită poate fi sintetică, acoperind eventuale urme de pesticide. În schimb, un cod care începe cu 9 indică un produs ecologic, cultivat fără pesticide și tratamente chimice.

În descrierea clipului, Atkins a rezumat astfel: „Dacă numărul de pe eticheta mărului tău începe cu 3 sau 4 – este non-organic, acoperit cu ceară sintetică și ascunde pesticide. Dacă începe cu 9 – este organic și mult mai sigur.”

Totuși, experții din industria alimentară spun că ceara utilizată este considerată sigură pentru consum. Aceasta se aplică după spălarea temeinică a fructelor pentru a preveni pierderea umidității și a prelungi durata de valabilitate.

Potrivit organizației British Wax, fructele sunt spălate temeinic după recoltare, iar stratul natural de ceară este îndepărtat. Ulterior, se aplică un strat subțire de ceară aprobată pentru uz alimentar, care oferă luciu fructului, îl protejează împotriva deshidratării și îi prelungește durata de păstrare. Merele vândute în piețe locale sau în ferme mici sunt mai rar tratate astfel.

Pentru cei care doresc totuși să reducă la minimum urmele de pesticide, Atkins recomandă o soluție simplă de curățare acasă:

„Puneți câțiva litri de apă într-un vas și adăugați o linguriță de bicarbonat de sodiu. Țineți merele la înmuiat timp de 15 minute, apoi frecați-le cu o perie tare. În felul acesta eliminați până la 90% din pesticidele de la suprafață”, a spus el.

Deși afirmațiile lui Atkins au generat discuții online, specialiștii subliniază că toate tipurile de ceară folosite pe fructe trebuie să respecte standardele de siguranță alimentară, iar consumul lor nu prezintă riscuri pentru sănătate. Totuși, codurile PLU pot fi o modalitate utilă pentru cumpărători de a afla rapid cum a fost produs și tratat fructul pe care îl aleg.

