Cum să păstrezi merele proaspete peste iarnă: ”Vă dau cuvântul meu de onoare că nu l-am crezut până n-am făcut și eu la fel”

Merele de grădină se păstrează în încăperi întunecoase, cu umiditate și temperatură sub 10 grade

Problema păstrării merelor ”de țară” peste iarnă cât mai proaspete a devenit subiect de discuții pe grupurile dedicate micilor grădinari aflați la început de drum.

Mulți se întreabă care este secretul depozitării și sunt interesați în special de tainele bunicilor care reușeau să aibă fructe zemoase, de parcă ar fi fost atunci culese, chiar și în prag de primăvară.

”Salut colegi! Cum este mai bine să pun merele că să se păstreze cât mai mult timp? În ce să le pun? Cum să le pun apă ca să se hidrateze și cam la ce temperatură trebuiesc ținute? M-am gândit să le pun în lădițe, cu ziar între fiecare rând de mere și alături un vas cu apă. Este ok?”, sunt întrebări postate pe un grup de Facebook dedicat horticultorilor, la care au sărit să răspundă zeci de oameni, împărtășind din experiența lor.

Cei mai mulți au explicat că bunicii lor țineau fructele în beci, pe pat de fân sau paie, acoperite cu pături vechi, în încăperi întunecoase (beciuri, pivnițe) unde temperatura rămânea constantă, sub 10 grade Celsius. Totuși marele secret al pomicultorilor din Dâmbovița (cunoscuți pentru merele de Voinești) nu se rezumă doar la beciul întunecat și patul de paie.

Taina lor ar fi cu totul alta. ”Personal nu am văzut dar mi s-a povestit că în Dâmbovița le păstrau într-o încăpere mare care în mijloc avea o groapă mare plină cu apă. Înțeleg că umiditatea din aer era foarte importantă!”, a explicat unul dintre membrii grupului. Pentru cei care nu-și permit o astfel de ”instalație” există și varianta mult mai practică: un vas mare cu apă amplasat în mijlocul lădițelor în care sunt depozitate fructele.

”Învelește fiecare măr în ziar, pune-l unul lângă altul pe un raft în beci sau într-o cămară care nu are mai mult de 8-10 grade”, a fost sfatul unui alt membru al grupului.

”Cel mai bine este să puneți ziare între ele și de-a lungul și de-a latul și deasupra ziar. Așa, când scoateți ziarul de deasupra le puteți vedea dacă s-au pătat, ca să nu dezveliți de fiecare dată fiecare măr. Din propria experiență”, a fost răspunsul altuia.

”Să știi că eu am ținut în beci unde am rafturi. Le-am ținut și cu apă și învelite în ziar, dar metoda care a avut rezultatul cel mai bun mi-a dat-o un prieten care m-a servit prin februarie cu ceva ani în urmă. El le ținea în lădițe pe niște rafturi suspendate acoperite cu două pături mai vechi. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu l-am crezut până am făcut și eu la fel. Rezultatul m-a uluit”, a comentat un alt membru din grup.

”Temperatura contează foarte mult, 1-4 grade. La fel și ventilația, umiditatea. Puteți să le înveliți cum vreți, dacă este mai cald de 4-5 grade, fructele își continuă procesul”, este un alt sfat.

”Temperatura păstrează merele. Acestea se sortează cu atenție înainte de depozitat. Temperatura de 4-6 grade oprește în general orice evoluție de boala care le poate afecta. Recomand paie, nu ziare”, a fost concluzia altuia.