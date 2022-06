Angela Merkel, desființată după declarațiile referitoare la Rusia: "L-a legitimat pe Putin, finanțând represiunea și mașina de război"

Fostul cancelar al Germaniei Angela Merkel este criticată la nivel internațional pentru declarațiile făcute în primul interviu acordat după ce a părăsit funcția publică.

Angela Merkel a spus că nu simte regrete pentru felul în care a gestionat relația cu Vladimir Putin în timpul mandatului său în fruntea Germaniei.

Întrebată dacă regretă că s-a opus planului de acțiune de aderare condus de SUA pentru Ucraina și Georgia în 2008, Merkel a spus: „Ucraina nu a fost țara pe care o cunoaștem acum. Era o Ucraina foarte divizată... chiar și forțele reformiste (Iulia Timoșenko și Viktor Iușcenko) erau foarte în dezacord. Asta înseamnă că nu a fost o țară a cărei democrație a fost întărită în interior”. Merkel a spus că Ucraina la acea vreme era „condusă de oligarhi”.

Din perspectiva președintelui rus, „a fost o declarație de război”. Deși nu împărtășește perspectiva lui Putin, Merkel a spus că „știa cum gândea el” și „nu a vrut să provoace în continuare”.

Justificările lui Merkel legate de extinderea legăturilor economice cu Rusia au părut în contradicție cu afirmația ei că i-a avertizat pe alți politicieni că Putin a simțit animozitate față de întregul model occidental de democrație și că vrea să „distrugă Europa”.

Merkel a mai spus că respingerea candidaturii Ucrainei la NATO "i-a cumpărat timp" să dezvolte structura de apărare cu care înfruntă în această perioadă agresiunea Rusiei.

Editorul publicației Politico Zoya Sheftalovich sintetizează declarațiile făcute de Angela Merkel:

"Merkel: „Nu mă învinovăţesc”.

De asemenea, Merkel: Știam că Putin „vrea să distrugă UE”.

În rezumat: Merkel susține că știa că Putin vrea să distrugă UE – totuși ea a supervizat creșterea dependenței Germaniei de energia rusă. Dar, susține ea: „Nu am fost naivi”.", scrie Sheftalovich, într-o postare pe Twitter.

Garry Kasparov, care o criticase și anterior pe Merkel din cauza politicii interesate economic pe care Germania a dezvoltat-o cu Rusia, a revenit cu o analiză în urma interviului acordat de Merkel:

"Aș fi vrut ca Merkel să vorbească în sfârșit despre consecințele politicii sale catastrofale în relația cu Rusia, dar pare că a decis că tăcerea ar fi mai bună. Fără scuze, doar scuze nesincere. Da, ai câștigat timp. Ai câștigat timp pentru Putin.

Merkel a accelerat din greu proiectul Nord Stream 2, legitimând statutul lui Putin, finanțând represiunea și mașina sa de război și expunând Europa ca un conglomerat de state care pune pe ultimul loc drepturile omului.

După cum am avertizat, a face afaceri cu Putin nu a fost doar amoral, ci și dezastruos pentru securitatea germană, europeană și globală și pentru economie. A face ceea ce trebuie ar fi fost decizia corectă, pragmatică, strategică. În schimb, rușine și eșec", a scris Kasparov pe Twitter.

