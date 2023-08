Descoperire a experților în cardiologie: Riscul de moarte prematură redus mult cu un lucru simplu făcut zilnic

O echipă internațională de cercetători condusă de Universitatea de Medicină din Lodz, Polonia, care a realizat un studiu major pe mai mult de 220.000 de persoane, publicat în revista European Journal of Preventive Cardiology a făcut o descoperire importantă pentru sănătate. Experții au constatat că mersul pe jos a 4.000 de pași zilnic a redus foarte mult riscul de moarte prematură din toate cauzele.

În plus, analiza arată că fiecare 1.000 de pași făcuți în plus, în fiecare zi, este asociat cu o reducere suplimentară de 15% a riscului de deces, potrivit The Guardian.

Ideea că un stil de viață sedentar este legat de o sănătate mai proastă este acum bine stabilită, totuși, până în prezent, nu a fost clar care este numărul optim de pași la care oamenii ar trebui să aspire sau dacă există o limită superioară dincolo de care sunt câștiguri suplimentare minime în materie de sănătate.

Pentru a investiga, cercetătorii conduși de Maciej Banach, profesor de cardiologie la Universitatea de Medicină din Lodz din Polonia, s-au bazat pe date din 17 studii anterioare, care au implicat 226.889 de persoane, care au fost urmărite în medie timp de șapte ani pentru a evalua impactul pașilor zilnici făcuți de oameni, asupra sănătății.

Studiul, publicat pe 8 august 2023 în Jurnalul European de Cardiologie Preventivă, a sugerat că mersul a cel puțin 3.967 de pași pe zi a început să reducă riscul de a muri prematur din orice cauză, în timp ce 2.337 de pași pe zi au redus riscul de a muri din cauza bolilor cardiovasculare.

Peste aceste limite, fiecare creștere de 1.000 de pași pe zi a fost asociată cu o reducere cu 15% a riscului de a muri prematur din orice cauză, în timp ce o creștere de 500 de pași pe zi a fost asociată cu o reducere cu 7% a decesului din cauza bolilor cardiovasculare.

„Studiul nostru confirmă că, cu cât mergi mai mult, cu atât mai bine. Am descoperit că acest lucru se aplică atât bărbaților, cât și femeilor, indiferent de vârstă și indiferent dacă locuiți într-o regiune temperată, subtropicală sau subpolară a lumii sau într-o regiune cu un amestec de clime”, a spus Banach.

„În plus, analiza noastră indică faptul că sunt necesari doar 4.000 de pași pe zi pentru a reduce semnificativ decesele din orice cauză și chiar mai puțini pentru a reduce decesele cauzate de boli cardiovasculare.”

Pentru grupele de vârstă mai mici, cea mai puternică îmbunătățire a sănătății a fost observată la persoanele care făceau între 7.000 și 13.000 de pași zilnic, în timp ce pentru cei cu vârsta de 60 de ani și peste, aceasta a fost între 6.000 și 10.000 de pași.

„Nu am observat niciun efect de diminuare sau un platou de risc pentru niciunul dintre grupurile investigate”, a spus echipa.

Banach a spus: „Într-o lume în care avem medicamente din ce în ce mai avansate pentru a viza afecțiuni specifice, cum ar fi bolile cardiovasculare, cred că ar trebui să subliniem întotdeauna că schimbările stilului de viață, inclusiv dieta și exercițiile fizice, ar putea fi cel puțin la fel de – sau chiar mai – eficiente, în reducerea riscului cardiovascular și prelungirea vieții.