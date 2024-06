O tânără care a dublat numărul zilnic de pași timp de o săptămână s-a declarat surprinsă de rezultate. Aceasta a menționat că schimbarea a făcut minuni pentru mușchii și mintea sa.

"Am decis recent să îmi dublez numărul de pași timp de o săptămână"

Daniella Gray este o scriitoare cu experiență în domeniul sănătății este cea care a făcut experimentul și l-a relatat într-un articol publicat de fitandwell.com.

"Iubesc exercițiile fizice. Fac exerciții fizice în majoritatea zilelor și îmi este ușor să fac 10.000 de pași. Cu toate acestea, sunt întotdeauna interesată să încerc noi lucruri care mă pot scoate din zona mea de confort, motiv pentru care am decis recent să îmi dublez numărul de pași timp de o săptămână.

Creșterea timpului de mers pe jos mi s-a părut a fi o modalitate ușoară și cu impact redus pentru a face mai multă mișcare zilnic. În plus, serile devin mai ușoare, așa că am mai mult timp pentru a face pași afară. Iată tot ce mi s-a întâmplat în timpul provocării."

Să aduni 20.000 de pași necesită destul de mult timp

"De-a lungul săptămânii, mi-am păstrat aceeași rutină de antrenament, făcând un amestec de exerciții de forță, Pilates, alergare și înot. Când nu făceam exerciții sau nu lucram, de obicei mă plimbam. Să aduni 20.000 de pași necesită destul de mult timp.

În ciuda creșterii generale a exercițiilor fizice, mușchii nu m-au durut. De fapt, am constatat că natura blândă a mersului pe jos mi-a relaxat cvadricepșii și tendoanele."

Matt Kendrick, fondator și director executiv al MK Reformed, parte a MK Health Hub, explică faptul că o plimbare poate fi un remediu excelent pentru mușchii dureroși și înțepeniți - cunoscută și sub numele de recuperare activă.

"Acest lucru poate fi deosebit de benefic a doua zi după un antrenament intens, deoarece ajută la menținerea mobilității și la reducerea senzației de încordare care urmează adesea unei activități fizice intense. Prin menținerea mușchilor activi fără a-i suprasolicita, mersul pe jos facilitează un proces de recuperare mai rapid și mai confortabil."

"Am dormit mai bine"

"Pe măsură ce pașii mei creșteau, am observat că dormeam mai bine ca niciodată, ceea ce a fost un efect secundar binevenit."

"Plimbarea regulată, mai ales în aer liber, expune corpul la lumina naturală, care ajută la reglarea ritmurilor circadiene - ceasul intern al organismului care dictează ciclurile de somn-veghe", explică Kendrick.

Mersul pe jos poate fi, de asemenea, benefic pentru sănătatea ta mentală prin reducerea stresului. "Împreună cu oboseala fizică provocată de mersul pe jos, acest lucru face mai ușor să adormi și să rămâi adormit, ceea ce duce la nopți mai odihnitoare", spune Kendrick.

"Nu a fost întotdeauna convenabil"

"Am tendința de a ajunge la 10.000 de pași pe zi fără prea mult efort, dar a trebuit să fiu foarte determinată în ceea ce privește dublarea obiectivului meu - și nu întotdeauna s-a încadrat în rutina mea. Să știu că nu mi-am finalizat cei 20.000 de pași înainte de a ieși la cină cu un prieten într-o seară a fost un pic dificil. Mi-am stabilit o strategie despre când și unde să fac pașii rămași.

M-am întrebat, de asemenea, cât de sustenabil va fi acest număr de pași pe termen lung. Am reușit să fac pașii suplimentari doar datorită programului meu.

"Necesită un angajament semnificativ de timp"

Kendrick nu crede asta. "Necesită un angajament semnificativ de timp, adesea în jur de 2,5 până la 3,5 ore pe zi, ceea ce poate fi o provocare pentru a se încadra într-un program ocupat. Persoanele cu locuri de muncă solicitante, navete lungi sau responsabilități familiale ar putea găsi dificil să aloce această cantitate de timp pentru mersul pe jos."

Care este concluzia

"Nu am de gând să mă amăgesc și să spun că voi face 20.000 de pași în fiecare zi, dar cu siguranță voi continua să mă străduiesc să obțin un număr mare de pași pe dispozitivul meu de urmărire a fitnessului. Recuperarea mea a fost mai bună ca niciodată datorită pașilor suplimentari, am dormit ca un copil și am simțit un adevărat sentiment de realizare la sfârșitul săptămânii."