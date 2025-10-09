Se schimbă mersul trenurilor în zona Brașov, timp de două zile, din cauza unor lucrări. Anunțul făcut de CFR Călători

Mersul trenurilor se schimbă, săptămâna viitoare, pe anumite rute, din cauza unor lucrări la calea ferată, anunță CFR.

În zilele de 13 şi 14 octombrie, circulaţia unor trenuri CFR Călători va fi modificată ca urmare a unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Braşov şi Hărman, solicitate de către CFR S.A., informează compania, într-un comunicat de presă transmis joi, 9 octombrie.

Astfel, trenul IR 12407 Dej Călători - Braşov va circula ca tren IR 12409 în relaţia Dej Călători (plecare ora 3:04) - Deda - Miercurea Ciuc - Sfântu Gheorghe - Hărman - Braşov Triaj - Braşov (sosire ora 9:50), iar trenul IR 1543 Braşov - Iaşi va circula ca IR 12543 pe ruta Braşov (plecare ora 12:02) - Braşov Triaj - Hărman - Siculeni - Adjud - Ramificaţia Paşcani - Iaşi (sosire ora 19:32).

Potrivit CFR Călători, cei care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea acestora fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

