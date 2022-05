3 sfaturi pentru a face economii in vacanta

Bugetul de vacanta e o chestiune importanta pentru multi dintre noi, asa ca, de multe ori, punem bani deoparte din timp pentru a nu ne refuza nimic atunci cand mergem in concediu.

Desigur, aceasta este o idee buna, insa sunt si alte lucruri pe care le poti face pentru a economisi fara sa faci compromisuri. In continuare, vei afla cateva moduri prin care poti sa faci economii atunci cand pleci in vacanta.

Cauta oferte la biletele de calatorie

Cauta oferte in functie mijlocul de transport cu care te vei deplasa, in cazul in care nu mergi cu masina personala. Uneori, sa cumperi bilete cu mai mult timp inainte de plecare (de exemplu, o luna) poate fi mai ieftin, asa cum este in cazul mersului cu trenul.

Te poti folosi de informatiile online despre mersul trenurilor pentru a stabili exact cand vrei sa pleci si, odata luata decizia, cumpara si biletele de calatorie. Unele companii feroviare ofera reduceri si pentru biletele de grup sau pentru biletele dus-intors, asa ca informeaza-te si cauta cel mai avantajos mod de deplasare spre destinatia dorita.

Deplaseaza-te local cu mijloacele de transport in comun

Daca planuiesti sa vizitezi mai multe zone din localitate sau chiar sa mergi si intr-un alt oras apropiat si nu dispui de masina personala, cel mai avantajos mod de a te deplasa este cu mijloacele de transport in comun.

Alege trenul pentru deplasarile in alt oras si autobuzul sau metroul pentru plimbarile in oras in loc sa apelezi la taxi. Astfel, vei economisi sume importante si, in plus, vei avea ocazia si sa descoperi noi locuri din oras.

Cauta obiective turistice cu intrare libera sau reduceri

Majoritatea obiectivelor turistice - muzee, gradini botanice, castele, palate - ofera bilete cu tarif redus pentru anumite persoane - studenti, elevi, pensionari, persoane cu handicap sau copii.

Daca pleci in calatorie cu una sau mai multe persoane care se incadreaza in aceste categorii, nu uita sa cauti pe internet sau sa intrebi cand ajungi la destinatie daca ofera astfel de reduceri.

Uneori, exista si zile cu intrare gratuita la anumite obiective, lucru care se aplica si in strainatate, trebuie doar sa ai rabdare sa cauti aceste informatii pentru a te putea bucura de avantaje.

Sa faci economii in vacanta nu inseamna ca trebuie sa faci vreun compromis, ci, dimpotriva, in acest mod poti castiga bani pe care sa ii folosesti apoi pentru alte lucruri - suveniruri sau diverse experiente. Desigur, nu trebuie sa renunti la confort, ci doar sa gasesti un echilibru favorabil intre bugetul de care dispui si modul in care vrei sa iti petreci vacanta.

