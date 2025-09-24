Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:26
2563 citiri
Elevul reținut este un cunoscut al serviciilor de informații FOTO Facebook/SRI
Un elev de 17 ani din Capitală, ridicat miercuri dimineață de polițiști și dus la audieri, este principalul suspect în cazul noilor mesaje de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție din toată țara.
Adolescentul nu este la prima abatere. FBI ceruse în trecut extrădarea lui, după ce un judecător din New York a emis pe numele său un mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă, dar România a refuzat predarea. Ancheta actuală are scopul de a stabili dacă el se află și în spatele amenințărilor transmise în România, după ce, între 2023-2024, a fost implicat în atacuri cibernetice similare în Statele Unite, arată Digi 24.ro
Tânărul este audiat la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). FBI a cerut în trecut extrădarea, iar în 2025 România a refuzat să facă acest lucru, potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24.
Același elev ar fi trimis mai multe mesaje similare și în Statele Unite ale Americii, după ce în perioada 2023-2024 a determinat cel puțin șase adolescente să îi trimită poze indecente cu ele.
Când acestea au refuzat, băiatul ar fi trimis amenințări cu bombe la școlile din SUA.
Se fac verificări și se caută adresa de pe care s-au trimis mesajele. De asemenea, sunt verificate și dispozitivele la care a avut acces băiatul.
Băiatul de 17 ani din Capitală a fost ridicat de polițiști, miercuri, când se pregătea să meargă la școală, și a fost dus la audieri în legătură cu mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții.
În această săptămână, un mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Mesaje de amenințare primite de școli și spitale din România
Un elev de 17 ani din Capitală, ridicat miercuri dimineață de polițiști și dus la audieri, este principalul suspect în cazul noilor mesaje de amenințare trimise către școli, grădinițe,...
Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineața, 24 septembrie, prin mail, către mai multe școli din București și din țară.
Serviciul Român de...
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că...
Un elev de 17 ani a fost ridicat de pe stradă, când mergea spre școală, în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de unități de învățământ, spitale și...
Un mesaj de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli.
De asemenea, s-au primit mesaje de...
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, consideră că amenințările cu atacuri asupra unor școli, grădinițe și spitale din România sunt elaborate în Rusia și au...
Autoritățile române au declanșat luni dimineață, 22 septembrie, verificări în mai multe școli și unități medicale din București și din țară după ce pe adresele oficiale au sosit...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut pază suplimentară și atenție sporită în spitale, după ce mai multe unități medicale și instituții de învățământ au primit mesaje...
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat luni, 22 septembrie, că reprezentanţii săi mențin o comunicare permanentă cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe...
Directorul de comunicare al IGPR, Georgian Drăgan, spune că mesajele primite pe adresele mai multor școli și spitale din România sunt false și nu reprezintă un real pericol.
Drăgan a...
Ministrul Educației, Daniel David, a îndemnat la calm după ce sute de mesaje de amenințare au fost trimise duminică și luni de către o persoană neidentificată până acum.
"În primul...
UPDATE: Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale ar fi ajuns și în Mureș, Cluj, Prahova. Acesta ar fi fost transmise de pe un IP din...