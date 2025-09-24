Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 14:26
2563 citiri
Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare
Elevul reținut este un cunoscut al serviciilor de informații FOTO Facebook/SRI

Un elev de 17 ani din Capitală, ridicat miercuri dimineață de polițiști și dus la audieri, este principalul suspect în cazul noilor mesaje de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție din toată țara.

Adolescentul nu este la prima abatere. FBI ceruse în trecut extrădarea lui, după ce un judecător din New York a emis pe numele său un mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă, dar România a refuzat predarea. Ancheta actuală are scopul de a stabili dacă el se află și în spatele amenințărilor transmise în România, după ce, între 2023-2024, a fost implicat în atacuri cibernetice similare în Statele Unite, arată Digi 24.ro

Tânărul este audiat la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). FBI a cerut în trecut extrădarea, iar în 2025 România a refuzat să facă acest lucru, potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24.

Același elev ar fi trimis mai multe mesaje similare și în Statele Unite ale Americii, după ce în perioada 2023-2024 a determinat cel puțin șase adolescente să îi trimită poze indecente cu ele.

Când acestea au refuzat, băiatul ar fi trimis amenințări cu bombe la școlile din SUA.

Se fac verificări și se caută adresa de pe care s-au trimis mesajele. De asemenea, sunt verificate și dispozitivele la care a avut acces băiatul.

Băiatul de 17 ani din Capitală a fost ridicat de polițiști, miercuri, când se pregătea să meargă la școală, și a fost dus la audieri în legătură cu mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții.

În această săptămână, un mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară.

Mesaje de amenințare primite de școli și spitale din România
Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare
14:26 - Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare
Un elev de 17 ani din Capitală, ridicat miercuri dimineață de polițiști și dus la audieri, este principalul suspect în cazul noilor mesaje de amenințare trimise către școli, grădinițe,...
Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
10:57 - Serviciul Român de Informaţii, despre mesajul de amenințare trimis în școli. „Nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală”
Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineața, 24 septembrie, prin mail, către mai multe școli din București și din țară. Serviciul Român de...
Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
10:39 - Ministrul Educației, după mesajele de amenințare primite de unitățile de învățământ. „Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal”
Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă, în legătură cu mesajele de ameninţare primite de zeci de şcoli din mai multe judeţe, că acestea sunt, într-adevăr, „foarte grave”, dar că...
Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție
09:44 - Un elev a fost reținut în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de școli, spitale și inspectoratele de poliție
Un elev de 17 ani a fost ridicat de pe stradă, când mergea spre școală, în cadrul anchetei privind valul de mesaje de amenințare primite de unități de învățământ, spitale și...
Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
09:24 - Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
Un mesaj de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli. De asemenea, s-au primit mesaje de...
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
22.09.2025 23:56 - Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării în Republica Moldova, consideră că amenințările cu atacuri asupra unor școli, grădinițe și spitale din România sunt elaborate în Rusia și au...
Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale
22.09.2025 22:38 - Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale
Autoritățile române au declanșat luni dimineață, 22 septembrie, verificări în mai multe școli și unități medicale din București și din țară după ce pe adresele oficiale au sosit...
Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
22.09.2025 13:51 - Ministerul Sănătății cere pază suplimentară în spitale, după mesajele de amenințare. Poliția și SRI transmit că nu există niciun risc
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut pază suplimentară și atenție sporită în spitale, după ce mai multe unități medicale și instituții de învățământ au primit mesaje...
Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
22.09.2025 13:44 - Reacția Ministerului Educației la mesajele de amenințare trimise școlilor. Cea mai importantă măsură de securitate a unităților de învățământ
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunțat luni, 22 septembrie, că reprezentanţii săi mențin o comunicare permanentă cu anchetatorii care verifică mesajele de ameninţare primite pe...
Poliția Română, după amenințarea trimisă pe mail către școli și spitale. „Suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”
22.09.2025 13:33 - Poliția Română, după amenințarea trimisă pe mail către școli și spitale. „Suntem în zonă pentru a preveni orice potențial pericol”
Directorul de comunicare al IGPR, Georgian Drăgan, spune că mesajele primite pe adresele mai multor școli și spitale din România sunt false și nu reprezintă un real pericol. Drăgan a...
Ministrul Educației face apel la calm după amenințările primite de școli. "Autoritățile trebuie să identifice această persoană. Toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje"
22.09.2025 13:12 - Ministrul Educației face apel la calm după amenințările primite de școli. "Autoritățile trebuie să identifice această persoană. Toți trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje"
Ministrul Educației, Daniel David, a îndemnat la calm după ce sute de mesaje de amenințare au fost trimise duminică și luni de către o persoană neidentificată până acum. "În primul...
Mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale, de pe un IP din străinătate. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
22.09.2025 09:45 - Mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale, de pe un IP din străinătate. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
UPDATE: Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale ar fi ajuns și în Mureș, Cluj, Prahova. Acesta ar fi fost transmise de pe un IP din...
#mesaj amenintare, #elev retinut, #FBI, #extradare, #email, #scoli, #spitale , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O fostă vameșă implicată în dosarul de evaziune Murfatlar a fost numită director de cabinet de noul șef al Vămilor
  2. Putin vrea să crească TVA-ul în Rusia ca să își acopere cheltuielile pentru apărare și securitate
  3. Studenții din România anunță proteste în toată țara. Care sunt nemulțumirile care îi scot în stradă
  4. Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
  5. Imagini de la întâlnirile conspirative de recrutare pentru operațiunea Rusiei de influențare a alegerilor din Republica Moldova VIDEO
  6. Cum arată românii deportați de Marea Britanie, cu 2.000 de lire fiecare. S-a lăsat cu scandal în drum spre avionul către România. „De ce trebuie să fiu deportat?” VIDEO
  7. O fetiță de 10 ani a fost agresată sexual pe o stradă din Sectorul 2. Suspectul a fost reținut
  8. Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare
  9. Ce ar fi declanșat incendiul major de la hala din Sectorul 2. Focul încă arde mocnit VIDEO
  10. Capcana pe care Rusia o întinde și în România a făcut o victimă. A venit în Rusia la studii, a ajuns pe frontul din Ucraina. La București, Ambasada promovează intens facultățile rusești FOTO