Elevul bănuit că a trimis mesajele de amenințare nu este la prima abatere de acest gen. FBI a cerut extrădarea lui pentru activități similare

Un elev de 17 ani din Capitală, ridicat miercuri dimineață de polițiști și dus la audieri, este principalul suspect în cazul noilor mesaje de amenințare trimise către școli, grădinițe, spitale și secții de poliție din toată țara.

Adolescentul nu este la prima abatere. FBI ceruse în trecut extrădarea lui, după ce un judecător din New York a emis pe numele său un mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă, dar România a refuzat predarea. Ancheta actuală are scopul de a stabili dacă el se află și în spatele amenințărilor transmise în România, după ce, între 2023-2024, a fost implicat în atacuri cibernetice similare în Statele Unite, arată Digi 24.ro

Tânărul este audiat la sediul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). FBI a cerut în trecut extrădarea, iar în 2025 România a refuzat să facă acest lucru, potrivit informațiilor obținute pe surse de Digi24.

Același elev ar fi trimis mai multe mesaje similare și în Statele Unite ale Americii, după ce în perioada 2023-2024 a determinat cel puțin șase adolescente să îi trimită poze indecente cu ele.

Când acestea au refuzat, băiatul ar fi trimis amenințări cu bombe la școlile din SUA.

Se fac verificări și se caută adresa de pe care s-au trimis mesajele. De asemenea, sunt verificate și dispozitivele la care a avut acces băiatul.

Băiatul de 17 ani din Capitală a fost ridicat de polițiști, miercuri, când se pregătea să meargă la școală, și a fost dus la audieri în legătură cu mesajele de amenințare trimise școlilor și altor instituții.

În această săptămână, un mesaj de amenințare privind comiterea unui atac sângeros a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București, dar și din țară.

