Mesaj controversat pe ușa unui restaurant din România. Imaginea a devenit virală și a stârnit criticile internauților

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 20 August 2025, ora 10:58
530 citiri
Mesaj controversat pe ușa unui restaurant din România. Imaginea a devenit virală și a stârnit criticile internauților
Stikerul lipit pe ușa restaurantului FOTO Rețeaua X

Un abțibild controversat cu mesajul „Rusia nu este dușmanul meu”, lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște, a stârnit un val de reacții negative în online. Fotografia cu stickerul – parte a unei campanii pro-ruse apărute și în alte țări europene – a devenit virală pe platformele sociale, unde internauții au criticat dur atât mesajul, cât și Rusia.

Recent, un sticker alb pe care scrie „Rusia nu este dușmanul meu” a fost lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște. Abțibildul rotund înfățișează două mâini strânse, una purtând o manșetă în steagul României, iar cealaltă una cu steagul Rusiei, arată Libertatea.ro.

„Campania de afișe Rusia nu este dușmanul meu este acum în România”, se arată în postarea de pe platforma X a KNWLDG Media.

Fotografiile de la Târgoviște au ajuns și pe Reddit, acolo unde internauții au lăsat sute de comentarii și reacții negative.

Cei mai mulți sunt indignați și spun că „Rusia este dușmanul”, iar o persoană a modificat fotografia cu stickerul lipit pe ușa restaurantului și a tăiat “nu” din imagine.

Stickerul apare în mai multe țări din Europa

Stickerul pare că face parte dintr-o campanie organizată. Mai multe astfel de imagini au apărut și în alte țări europene precum Italia sau Franța.

Mesajul a fost afișat inclusiv sub forma unor postere pe clădiri sau chiar sub formă de afișe publicitare, după cum arată imaginile publicate pe rețeaua X de către KNWLDG Media. „Reamintim că această campanie de afișe a fost desfășurată de mai mulți actori proruși în diverse țări europene, precum Italia și Franța. În Franța, aceasta este realizată de ONG-ul prorus, al cărui președinte este un neonazist”, au mai scris aceștia în postarea de pe X. La finalul lunii aprilie, a fost raportat faptul că Rusia și-a extins și dezvoltat o campanie de influență globală în ultimii trei ani ai războiului din Ucraina, răspândind conținut pro-Kremlin în articole Wikipedia și în instrumente populare de inteligență artificială.

Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
Cu cât cresc tarifele pentru rovinietă și amenzile în România, de la 1 septembrie. Cele achiziționate rămân valabile
Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele pentru utilizarea rețelei de drumuri naționale și amenzile pentru lipsa rovinietei vor fi actualizate, conform Legii nr. 141/2025. Pentru autoturisme,...
Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Capcana în care pică firmele românești care își mută sediul fiscal în Bulgaria în speranța unui nivel de taxare mai „prietenos”
Nivelul ridicat de taxare asupra firmelor românești a făcut ca numărul antreprenorilor care se interesează de ce presupune mutarea sediului fiscal al unei firme într-o altă țară, cu...
#mesaj controversat, #Rusia, #Romania, #restaurant , #retele sociale
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"
ObservatorNews.ro
Cum isi pot recupera banii soferii care isi strica masinile din cauza gropilor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A fost în sfârșit emisă prima autorizație de construire pentru drumul care ocolește celebrele ambuteiaje din stațiunile montane
  2. Mesaj controversat pe ușa unui restaurant din România. Imaginea a devenit virală și a stârnit criticile internauților
  3. Nicio veste, e o veste bună?!...
  4. Calvarul deciziilor haotice de la CNPPR devoalat de angajații stresați de ritmul de lucru impus de lipsa sistemelor de calcul
  5. Resursele de energie primară – TradeVille
  6. Românii cu venituri mici se pot înscrie de astăzi pe platforma voucherelor de energie. Ce ajutor primesc aceștia lunar
  7. Ani risipiți în școlile clasice. Experții în tehnologie avertizează că sistemul de învățământ nu mai este de actualitate după dezvoltarea inteligenței artificiale
  8. Avertisment al specialiștilor privind taxarea câștigurilor bursiere: orice mărire a sarcinilor fiscale poate eroda bazinul investitorilor
  9. Bucureștiul ajunge Clujul la imobiliare. Doar câteva sute de euro mai separă prețurile în centrele celor două orașe
  10. Cum transformă Călin Georgescu fiscalitatea în armă politică. Cazul tăierii CASS pentru monahi. „Suntem într-o bătălie ideologică și nu este mirare că se speculează”