Mesaj controversat pe ușa unui restaurant din România. Imaginea a devenit virală și a stârnit criticile internauților

Un abțibild controversat cu mesajul „Rusia nu este dușmanul meu”, lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște, a stârnit un val de reacții negative în online. Fotografia cu stickerul – parte a unei campanii pro-ruse apărute și în alte țări europene – a devenit virală pe platformele sociale, unde internauții au criticat dur atât mesajul, cât și Rusia.

Recent, un sticker alb pe care scrie „Rusia nu este dușmanul meu” a fost lipit pe ușa unui restaurant din Târgoviște. Abțibildul rotund înfățișează două mâini strânse, una purtând o manșetă în steagul României, iar cealaltă una cu steagul Rusiei, arată Libertatea.ro.

„Campania de afișe Rusia nu este dușmanul meu este acum în România”, se arată în postarea de pe platforma X a KNWLDG Media.

Fotografiile de la Târgoviște au ajuns și pe Reddit, acolo unde internauții au lăsat sute de comentarii și reacții negative.

Cei mai mulți sunt indignați și spun că „Rusia este dușmanul”, iar o persoană a modificat fotografia cu stickerul lipit pe ușa restaurantului și a tăiat “nu” din imagine.

Stickerul apare în mai multe țări din Europa

Stickerul pare că face parte dintr-o campanie organizată. Mai multe astfel de imagini au apărut și în alte țări europene precum Italia sau Franța.

Mesajul a fost afișat inclusiv sub forma unor postere pe clădiri sau chiar sub formă de afișe publicitare, după cum arată imaginile publicate pe rețeaua X de către KNWLDG Media. „Reamintim că această campanie de afișe a fost desfășurată de mai mulți actori proruși în diverse țări europene, precum Italia și Franța. În Franța, aceasta este realizată de ONG-ul prorus, al cărui președinte este un neonazist”, au mai scris aceștia în postarea de pe X. La finalul lunii aprilie, a fost raportat faptul că Rusia și-a extins și dezvoltat o campanie de influență globală în ultimii trei ani ai războiului din Ucraina, răspândind conținut pro-Kremlin în articole Wikipedia și în instrumente populare de inteligență artificială.

Roumanie 🇹🇩 Ads La campagne de collage "La Russie n'est pas mon ennemi" se trouve désormais en Roumanie. Pour rappel cette campagne de collage a été réalisée par plusieurs acteurs pro-russes dans divers états européens comme l'Italie et la France. En France elle est réalisée par… pic.twitter.com/P5oAv6Oqoa — KNWLDG Media (@KnwldgMedia) August 18, 2025

