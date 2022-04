Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Emmanuel Macron pentru realegerea sa, a spus Moscova.

Potrivit unui comunicat de la Kremlin, Putin i-a urat președintelui francez Macron succes în „activitățile statului, precum și sănătate și bunăstare”, potrivit AFP.

#UPDATE Russian President Vladimir Putin congratulates French President Emmanuel Macron on his re-election and defeat of far-right candidate Marine Le Pen, Kremlin says.

"I sincerely wish you success in your state activities, as well as good health and well-being," says Putin pic.twitter.com/dBkHw0oGiU