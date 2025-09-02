Noi atacuri ale Rusiei în apropierea graniței cu România. Mai multe avioane au monitorizat situația din aer după un mesaj Ro-Alert emis

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 10:24
Avion de luptă Foto: Pixabay

Locuitorii din Isaccea au primit un mesaj RO-Alert după noi atacuri ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, fiind avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că două aeronave F-16 şi două aeronave Eurofighter Typhoon au monitorizat situaţia şi nu au fost detectate pătrunderi ale unor drone în spaţiul aerian naţional.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că în cursul nopţii de luni spre marţi, în jurul orei 00:00, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona localităţii Isaccea, prin care informa cetăţenii că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, solicitându-le să ia măsuri de protecţie.

Durata estimată a alarmei aeriene a fost de aproximativ 90 de minute.

”Amintim cetăţenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse şi rugăm populaţia să respecte măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică şi să anunţe la numărul 112 orice situaţie de urgenţă ori să solicite ajutor dacă au nevoie.

În urma alertei aeriene, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgenţă 112 prin care să fie semnalate situaţii deosebite sau să fie solicitat sprijinul forţelor de intervenţie”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.

De asemenea, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că, luni, în jurul orei 23.00, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un atac aerian al Federaţiei Ruse asupra infrastructurii portuare din Ucraina, la nord de Braţul Chilia al Dunării, judeţul Tulcea.

”Două aeronave de luptă F-16 româneşti au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru misiuni de cercetare. La ora 23.46 a fost transmis mesajul RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, iar în jurul orei 00.20 au fost ridicate şi două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spaţiul aerian naţional”, au afirmat reprezentanţii MApN.

La ora 00.50 a fost transmis semnalul de încetare a alertei aeriene, iar aeronavele au revenit, în siguranţă, în bazele de dislocare.

