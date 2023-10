Mesajul dramatic al unei tinere ținute ostatică de Hamas: ”Vă rog să ne scoateți de aici cât mai repede posibil” VIDEO

Primul videoclip în care apare unul dintre cei peste 200 de ostatici israelieni deţinuţi în Fâşia Gaza a fost transmis de teroriștii Hamas.

Scurta înregistrare video arată cum o tânără este tratată după ce a fost rănită la braţ, iar ulterior vorbeşte în faţa camerei de filmat. Femeia îşi spune numele şi locul în care se afla atunci când a fost răpită la 7 octombrie de teroriştii palestinieni şi cere să se poată întoarce acasă.

Este vorba despre o femeie franco-israeliană de 21 de ani dispărută. Ea a fost răpită de la Festivalul de muzică Supernova la începutul acestei luni, când militanţii au ucis sute de petrecăreţi.

Mass-media israeliene au identificat-o pe tânără ca fiind Mia Shem din Shoham, Israel.

În clipul de peste un minut, Shem spune că "totul este în regulă".

"Îi rog să mă aducă acasă cât mai repede posibil", transmite tânăra.

