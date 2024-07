Armata ucraineană a învins regimentul 1009 al Forțelor Armate Ruse din Volchansk, iar rămășițele unității care au supraviețuit au fugit în pădurile din jurul orașului.

După pierderi grele la începutul lunii iunie și o scurtă recuperare, soldații ruși au fost aduși din nou în luptă în direcția Volchansk, dar s-au trezit într-o adevărată mașină de tocat carne.

Unul dintre supraviețuitori a înregistrat un videoclip în care vorbește despre pierderile grave.

„Comandantul spune că mâine trebuie să pornim din nou la asalt, dar totul ne doare și nu avem putere”, spune un soldat al regimentului 1009.

Supraviețuitorul a spus că soldații ruși, după trei săptămâni de recuperare în spatele liniilor, a fost aruncat înapoi în acțiune săptămâna trecută.

Pentru că unii dintre noii membri ai unității au refuzat să urmeze ordinele, comandantul i-a bătut. Ocupantul rănit din videoclip afirmă că se adresează parchetului militar și lui Putin, deoarece în unitatea se confruntă cu o tiranie absolută și moartea în masă a ostașilor.

‼️ So after 3 weeks of recovery in the rear, last week, the 1009th regiment was brought back to Vovchansk

However, since some of the new members refused to carry out orders, they were beaten up by the commander...

The commander did not beat them up strong enough because they… https://t.co/wEKfUeUqBM pic.twitter.com/YQypUuy7dH