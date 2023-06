Ultimul mesaj al designerului găsit mort în atelierul său: "Îmi este foarte dor de tine"

Stephan Pelger, unul dintre creatorii de modă cunoscuți în spațiul public din România, a fost găsit spânzurat, de un vecin, în atelierul său din Sectorul 2 al Capitalei.

Creatorul de modă nu a ascuns niciodată că a fost internat la psihiatrie de pe când avea 10 ani și de-a lungul anilor a trecut prin mai multe centre de tratament.

Cu două zile înainte să moară, el scrisese că-i este foarte dor de tatăl său care a murit în 2019, iar în ultima perioadă se confrunta cu o insomnie cronică şi cu episoade de depresie.

„La mulți ani, tata! Ne este dor de tine. Îmi este foarte dor de tine. Odihnește-te în pace”, a scris Stephan Pelger în ultimul mesaj postat pe Facebook, de pe 6 iunie.

Tot el spunea la începutul anului că a urmat un tratament la o clinică de dezintoxicare, care a și dat roade, apoi a adoptat un stil de viață sănătos, care îl ajută să ia doar trei pastile pe zi și reușește să doarmă noaptea.

„Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, spunea Stephan Pelger.