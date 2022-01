Un mesaj într-o sticlă, aruncat de o fetiță de opt ani din Scoția, descoperit 25 de ani mai târziu în Norvegia

Un mesaj într-o sticlă aruncat în mare de o fetiță din Scoția, a fost descoperit, 25 de ani mai târziu, în Norvegia, la aproximativ 1.300 kilometri distanță.

Autoarea mesajului este Joanna Buchan, care avea opt ani atunci când a aruncat, de la bordul unei bărci de pescuit, o sticluță în care se afla o hârtie cu un mesaj scris de mână, în 1996. Gestul a fost făcut în cadrul unui proiect de la școală, potrivit digi24.ro

Mesajul a fost descoperit după 25 de ani, la 1.287 kilometri depărtare, de o femeie din Norvegia. Mesajul a fost descoperit în Gasvaer, în nordul Norvegiei, de Elena Andreassen Haga. Încântată de descoperire, Elena a încercat, apoi, să o găsească pe autoarea mesajului pe rețelele sociale.

Scrisă îngrijit și adresată „descoperitorului”, scrisoarea Joannei include o descriere a câinelui ei și a proiectelor de la școală, dar și iubirea pentru dulciuri și ursuleți de pluș.

Elena, în vârstă de 37 de ani, spune că a descoperit sticluța în vara lui 2020.

„Am deschis-o și ne-am dat seama că trebuie să avem mare grijă pentru că, după cum vedeți, sticla s-a aflat multă vreme în apă, iar hârtia era fragilă. Am putut, totuși, să o deschidem și am descoperit că vine din Scoția”, a spus ea.

Femeia a căutat-o apoi pe Facebook pe Joanna, însă ea nu a văzut mesajul până luni. Joanna are, acum, 34 de ani și este medic în New South Wales, în Australia. Ea spune că a descoperit mesajul din 2020 al Elenei în timp ce se uita prin cererile de mesaj de pe Facebook Messenger.

„Îmi aduc aminte vag că am aruncat acest mesaj în apă în 1996, la Peterhead, Mi-am recunoscut scrisul de mână. Am râs copios când am recitit-o”, a adăgat ea.

