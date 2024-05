Americanul Russell ”Texas” Bentley, voluntar pe frontul din Ucraina de partea rușilor, a fost ucis în urmă cu mai bine de o lună în Donețk, ocupat de tovarășii săi.

Văduva sa a numit armata rusă „inumană”. Ea a declarat că rămășițele soțului ei nu i-au fost niciodată date. Mai mult, ea a apelat la comandanții brigăzii a 5-a cu cererea de a returna tot ce a mai rămas din Bentley, dacă există măcar ceva uman în ei.

Russell Bentley, un american cu convingeri comuniste, a fost ucis în urmă cu mai bine de o lună, fiind confundat cu un spion american. Cadavrul a fost aruncat în aer și ars de armata rusă, pentru a fi acoperite urmele.

În acest timp nimeni nu a fost pedepsit. Bentley a luptat pentru ocupanții ruși din 2014, dar în loc de recunoștință, rușii l-au lichidat.

„Mulțumim frumos pentru ajutor!” - jurnalistul și bloggerul Denis Kazansky comentează videoclipul văduvei lui Bentley.

“If something human is left in your soul - give up these people so they can disclose where my husband’s remains are so that I can bury him humanly and Christianly as he deserves.”

