Noi informații despre suspectul în cazul mesajelor de amenințare primite de școli și spitale. Ce le-a spus anchetatorilor

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 09:53
2050 citiri
Tânărul a pus pe jar întreaga țară după ce a trimis sute de mesaje de amenințare FOTO Facebook/SRI

Anchetatorii DIICOT investighează cazul adolescentului de 17 ani din București care a trimis mesaje de amenințare către sute de școli, spitale și secții de poliție, amenințând cu un adevărat masacru. Ancheta se complică, după ce băiatul a recunoscut că a avut complice o fată de 14 ani din Prahova, cunoscută pe rețelele sociale.

Suspectul, cercetat anterior de FBI pentru terorism în SUA, a fost audiat în prezența tatălui său, iar anchetatorii au confiscat laptopul și telefonul mobil ale adolescentului. Dosarul penal pentru terorism este în curs, urmând să se stabilească dacă băiatul va fi pus oficial sub acuzare.

Dosar penal pentru terorism

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a deschis dosar penal pentru terorism, după ce suspectul a trimis noi mesaje de amenințare marți seara în 500 de școli, grădinițe și spitale.

În timp ce miercuri era audiat în prezenţa tatălui său, băiatul de 17 ani din Capitală a recunoscut că a vorbit cu o fată de 14 ani din Prahova pe diferite platforme online, unde s-au cunoscut şi, ulterior, şi-au construit planul diabolic. Adolescenta locuiește cu bunica sa, potrivit Antena 3 CNN,

Suspectul a fost ridicat de pe stradă, se îndrepta spre școală și a fost dus la audieri, la sediul Poliției Române din Capitală. Timp de mai bine de opt ore a stat față în față cu polițiștii de la BCCO. Conform sursei citate, nu a dorit să coopereze inițial, ba chiar a avut momente în care a început să devină agresiv cu polițiștii și procurorii care îl audiau, însă în cele din urmă a recunoscut.

G4Media transmite că adolescentul de 17 ani a fost internat joi la spitalul de psihiatrie Alexandru Obregia din București.

Scăpat de FBI, după ce România a refuzat extrădarea

Anchetatorii urmează să se stabilească în ce condiții a trimis adolescentul din Capitală toate acele email-uri și care este motivul pentru care a făcut acest lucru, întrucât nu este la prima abatere. El a fost cerut de autoritățile din Statele Unite ale Americii, după ce FBI a aflat că, în urmă cu doi ani, a aderat la o grupare infracțională care se ocupa cu tot felul de acte de terorism.

Oficialii de la FBI au cerut extrădarea adolescentului după ce un judecător din statul New York a emis mandat de arestare pentru terorism și pornografie infantilă. Însă, instanțele din România au refuzat extrădarea lui în Statele Unite ale Americii – acolo, el risca până la 20 de ani de închisoare.

