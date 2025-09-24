Ziare.com Fara Filtru: Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

DIICOT face cercetări după amenințările primite în școli și spitale. Este vizată infracțiunea de amenințare, ca act de terorism

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 19:47
150 citiri
DIICOT face cercetări după amenințările primite în școli și spitale. Este vizată infracțiunea de amenințare, ca act de terorism
Agenți DIICOT FOTO DIICOT

DIICOT a anunţat miercuri seară, 24 septembrie, că în dosarul deschis după ameninţările primite în legătură cu unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti şi din ţară se fac cercetări in rem pentru infracţiunea de ameninţare, ca act de terorism.

”Având în vedere mesajele cu caracter de ameninţare, transmise pe adresele oficiale de corespondenţă electronică ale mai multor unităţi spitaliceşti şi de învăţământ, la nivelul DIICOT – Structura Centrală a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări in rem, cu privire la comiterea infracţiunii prevăzute de art.32 alin 4, rap. la art.32 alin.1 lit. a din Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului”, a anunţat, miercuri seară, DIICOT.

Activităţile de urmărire penală sunt realizate împreună cu poliţişti ai Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Poliţiei Române.

”Precizăm că această etapă a procesului penal nu semnifică formularea unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci instituie cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă şi completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluţii legale şi temeinice”, a adăugat sursa citată.

Potrivit alineatului 4 al articolului 32 din legea invocată, ”ameninţarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art. 1, cu săvârşirea unei fapte din cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-q) şi alin. (3) lit. a)-e) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării”.

De asemenea, la alineatul (1) se prevede: ”Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăşi maximul general de pedeapsă, şi cu interzicerea unor drepturi, săvârşirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte: a) acţiunile şi inacţiunile îndreptate împotriva vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ori având drept consecinţă moartea, lezarea integrităţii corporale ori afectarea sănătăţii fizice sau psihice a persoanei”.

Luni, autorităţile au declanşat verificări în mai multe unităţi de învăţământ, dar şi medicale, din Bucureşti şi din ţară, după ce s-au primit e-mailuri de ameninţare pe adresele oficiale. ”Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta”, se arăta în mesaj. ”Voi provoca un adevărat masacru”, a adăugat persoana care a trimis e-mailul.

”La data de 21 septembrie, Poliţia Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti şi unele unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare”, anunţa, luni dimineaţă, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, după sesizare, s-au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.

”Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Menţionăm că Poliţia Capitalei şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ şi unităţilor medicale”, a transmis Poliţia, precizând că tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.

Marţi şi miercuri, au fost primite mesaje similare, Poliţia Română anunţând că au fost vizate instituţii din 24 de judeţe.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că poliţiştii verifică o persoană pentru a stabili dacă este cea care a trimis mesajele de ameninţare la şcoli şi unităţi medicale din întreaga ţară. Ar fi vorba despre un adolescent de 17 ani din Capitală.

Duminică seară s-au primit primele mesaje de ameninţare care fac referire la ”un masacru”.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, era mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.

Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin
Un mesaj de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli. De asemenea, s-au primit mesaje de...
DIICOT a destructurat o rețea care se ocupa cu pornografia infantilă, șantajul și traficul de minori. 11 persoane au fost arestate preventiv
DIICOT a destructurat o rețea care se ocupa cu pornografia infantilă, șantajul și traficul de minori. 11 persoane au fost arestate preventiv
11 persoane au fost arestate preventiv în șapte dosare penale de pornografie infantilă, șantaj, trafic de minori și viol asupra unui minor instrumentate de procurorii DIICOT de la Structura...
#mesaje amenintare, #DIICOT, #ancheta DIICOT, #act de terorism , #DIICOT
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre "bijuteria" de 117.000.000Euro din Bucuresti: "Nu mai e valabil"
ObservatorNews.ro
Momentul in care un bulevard intreg este inghitit de o "gaura neagra" intr-un oras cu 10 milioane de locuitori
Adevarul.ro
Revolta impotriva lui Mihai Popovici, tatal campionului olimpic. "Fiul meu a mancat laturi la Dinamo!" Popovici: "Va rog sa va adresati oficial CS Dinamo"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primarul Ciprian Ciucu anunță că începe "să fie ordine" în Cartierul Grozăvești: "Dacă nu iei decizii curajoase la timpul potrivit, după aceea va fi prea târziu"
  2. DIICOT face cercetări după amenințările primite în școli și spitale. Este vizată infracțiunea de amenințare, ca act de terorism
  3. "Europa nu-şi poate permite să piardă Moldova". Avertismentul lui Zelenski de la tribuna ONU VIDEO
  4. Primarul Londrei, replică dură pentru Trump. "Este rasist, sexist, misogin și islamofob"
  5. Kremlinul crede că Trump are o viziune "eronată" atunci când susține că Ucraina își va recupera teritoriile
  6. Putin își ține susținătorii aproape. Le-a mărit salariile funcţionarilor şi diplomaţilor, în pofida problemelor economice ale Rusiei
  7. Politica lui Trump față de Putin este un pericol pentru Europa. Avertismentul vine de la un istoric britanic
  8. SUA au livrat de urgență României un sistem radar sofisticat pentru supravegherea Mării Negre FOTO
  9. Lotul 1 al autostrăzii Focșani - Bacău, parte din Autostrada Moldovei, ar putea fi gata până la finalul anului, zic autoritățile VIDEO
  10. Județul care are de 6 ori mai mulți urși decât numărul optim. "A crescut enorm numărul dosarelor de despăgubire"