Noi mesaje de amenințare primite de unități școlare și medicale din țară. Un e-mail a primit și IPJ Caraș-Severin

Un mesaj de amenințare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și pe adresele unor școli.

De asemenea, s-au primit mesaje de amenințare în județul Galați, fiind vizate școli și o unitate medicală.

Polițiștii au deschis anchete.

”La data de 23 septembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Galați a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ și o unitate medicală din municipiul Galați au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis, miercuri, 24 septembrie, IPJ Galați.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de poliție, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

”Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Galați și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale”, au mai transmis polițiștii.

”În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și a unor unități școlare din județ a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare. Structurile competente desfășoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației”, a transmis și IPJ Caraș-Severin.

Sursa citată precizează că Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

”Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a mai transmis IPJ Caraș-Severin.

Un astfel de mesaj de amenințare a fost trimis la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor școli și unități medicale din Capitală, dar și în mai multe județe.

”Luni dimineață, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm și voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulți pacienți, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți. Eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităților de învățământ și medicale din mai multe zone din țară.

