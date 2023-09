Cele mai versatile mese de bucătărie, pentru un design modern

Atunci când vă doriți să vă amenajați locuința, printre cele mai importante camere se numără și bucătăria. Aici, pe lângă timpul petrecut la gătit și aranjat cele mai frumoase mese în familie, mai poate fi și locul în care vă primiți musafirii în serile de weekend. Și, pentru a avea parte de un cadru impresionat, aveți nevoie și de o masă de bucătărie adecvată. Dacă vă doriți să achiziționați o astfel de masă și nu știți de unde să începeți, rămâneți cu noi. În rândurile ce urmează vă vom ajuta să luați în calcul câteva criterii, pentru a vă hotărî. În final, vă veți alege cu o piesa de mobila de bucatarie de invidiat, ce se va potrivi la perfecție cu design-ul casei. Să începem!

Pentru oamenii pasionați de gătit, bucătăria poate fi camera lor preferată din casă. De aceea, este important să dețină ustensile, oale și tigăi adecvate, plus piese de mobilier folositoare. Printre cele mai importante piese de mobilier se numără mesele bucătărie, ele fiind un obiect cu mai multe funcționalități. De la loc pentru tocat, până la servit masa, sau la blat de bar, aveți o mulțime de posibilități. Așa că, dacă nu știți de unde să începeți, stați fără griji. În continuare vă vom prezenta tipurile de mese existente, formele și stilurile, și vă vom vorbi despre materialele pe care le puteți alege.

Tipuri de mese

Forme

Masa de bucatarie poate veni in mai multe forme, și anume rotundă, ovală, dreptunghiulară, și pătrată. În funcție de forma bucătăriei dumneavoastră, precum și spațiul de care dispuneți, va trebui să alegeți masa potrivită. Dacă aveți o familie mică, masa rotundă va fi perfectă. De asemenea, ea se va potrivi și cu bucătăriile pătrate. Aceasta va da o senzație de spațiu și aerisire. Dacă familia dumneavoastră are de la 4 membri în sus, puteți alege și mesele ovale sau dreptunghiulare. Și în acest caz trebuie să țineți cont de dimensiunile camerei, deci nu uitați să faceți măsurătorile adecvate. Cât despre masa pătrată, aceasta are cea mai versatilă formă. Ea se potrivește și în colțurile camerei, poate fi lipită de perete, sau situată în mijlocul bucătăriei, și astfel, vă veți bucura de spațiu din plin.

Ads

Stiluri

Acum că v-am prezentat formele meselor, vrem să vă vorbim și despre stiluri. La ce ne referim când spunem acest lucru? La cele simple sau extensibile. Puteți alege o masă simplă dacă dispuneți de un spațiu larg și aerisit. Bucătăria cu masă simplă va avea un aspect clasic, însă acest lucru nu înseamnă că nu se poate adapta cu ușurință la stilurile actuale. Puteți să o decorați cu diverse fețe de masă colorate sau alte accesorii de bucătărie folositoare, și astfel, veți obține un look chic și vesel. Cât despre masa extensibila, cu aceasta veți reuși să dați un aspect modern bucătăriei și să vă bucurați de mai mult spațiu alături de musafiri, dintr-o piesă 2 în 1. Tot ce aveți de făcut este să măsurați dimensiunile încăperii și să vă decideți asupra formei și stilului potrivit. Indiferent de ce alegeți, veți vedea că, alături de câteva accesorii în temă sau culorile potrivite cu design-ul, veți obține o bucătărie demnă de toate laudele.

Ads

Acum că v-am vorbit despre diversele tipuri de mese, înainte de încheiere, vrem să vă spunem câteva cuvinte și despre materialele din care puteți alege.

Materiale: majoritatea meselor se găsesc cu finisaje de lemn, însă există posibilitatea de a alege o piesă de mobilier cu blat și picioare diferite. Pe această cale, vom începe cu picioarele, și apoi vom continua cu blatul.

Picioare

Masa bucătărie poate avea picioare de lemn sau de metal. Metalul este ceva mai stabil decât lemnul, în special și ca durată de rezistență, și se va potrivi de minune unei case cu design interior scandinav sau industrial. Acestea sunt tematicele în care accentele metalice se regăsesc cel mai des. De asemenea, trebuie să țineți cont și de forma picioarelor. Fie că alegeți o pereche cilindrică, fie o pereche pătrată, veți vedea cum masa dumnevoastră se va remarca. Cât despre picioarele de lemn, acestea au de obicei formă pătrată, și se potrivesc la perfecție caselor în design rustic, clasic sau chiar modern, ori mediteranean. Avantajul acestora este că se pot găsi în mai multe culori. Atât cele neutre, în bej sau maro tipic, cât și cele vopsite, cum ar fi cele albe sau negre, vor face ca bucătăria dumneavoastră să se asorteze cu orice.

Ads

Blaturi

Pe lângă o pereche de picioare stabile, masa în cauză trebuie să aibă și un blat de susținere suficient de puternic. De aceea, vrem să vă vorbim și despre ele, pentru a putea lua cea mai inspirată decizie. Cel mai întâlnit tip de blat este cel de lemn. Stabil și versatil, el se va adapta cu ușurință la orice tip de picioare ați alege. De asemenea, mai există și blaturi de sticlă. Acestea nu sunt foarte greu de îngrijit, însă trebuie curățate zilnic, pentru a evita aspectul pătat. Și nu în ultimul rând, amintim și blaturile de marmură. Acestea sunt foarte sofisticate și vor da un aspect de lux bucătăriei familiei. Însă, țineți cont că se pot păta repede și sunt ceva mai greu de îngrijit.

Iată-ne ajunși la final. Acum că ați aflat toate informațiile de care aveați nevoie în legătură cu mesele pentru bucătărie, nu vă rămâne decât să navigați mediul online pentru a alege modelul preferat. După amenajare, cu siguranță încăperea în cauză va arăta de excepție. Happy shopping!

Ads