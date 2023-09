Controverse pe tema câștigurilor pe care le-ar merita meseriașii în România: "Nu trebuie să ai niște abilități deosebite ca să pui o placă de faianță pe perete"

Mulți români au amânat lucrările de amenajare a locuinței din cauza scumpirilor din ultima perioadă. În plus, meseriașii cu experiență sunt greu de găsit, iar prețurile cerute pentru manoperă sunt tot mai mari.

Subiectul a fost analizat în mediul online după ce un român a încercat să afle cât ar fi rezonabil să câștige un lucrător în construcții.

"100 de euro pe zi la un program normal de lucru de 9 ore"

"Cât credeți că ar trebui să câștige un meseriaș în construcții în România? Eu zic că 100 de euro pe zi la un program normal de lucru de 9 ore, este suficient. Asta ar însemna 2200 - 2300 euro pe lună. Un salariu super bun pentru România (și nu doar pentru România). Că apoi se poate lucra în plus, este altă treabă. VĂ ROG, fără jigniri la comentarii", a scris acesta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"Veți fi aceiași oameni cu carte puțină"

Întrebarea a stârnit controverse între cei care au comentat.

"Ar trebui să câștige salariul mediu pe economie. Adică, 5400 lei brut. Și să-și plătească și impozitele la stat. Că nu trebuie să ai niște abilități deosebite că să pui o placă de faianță pe perete sau să zidești un perete sau etc. Voi aveți impresia falsă că, dacă sunt puțini meseriași rămași, prețul manoperei crește și, implicit, și valoarea voastră. Eroare, veți fi aceiași oameni cu carte puțină, cu o cultură rudimentară, cu exprimare greoaie. Sigur, voi puteți să va legănați în iluzii, că dacă ați reușit să puneți gresie și faianță într-o baie, sunteți ceva ieșit din comun. E dreptul vostru".

"Prietene, eu nu zic că nu sunt multe astfel de specimene, dar vezi că mai suntem și cu școală, eu de exemplu am 15 ani de școală studii în domeniul construcțiilor, cu practică comasată câte 3 luni, concurs pe meserii faza națională, iar în timpul studiilor renovam apartamente și garsoniere, nu știu ce studii ai tu sau ce domeniu de activitate, dar îți spun că în toate domeniile sunt și oameni slab pregătiți!"

"Păi și medicii sau inginerii cu cât îi plătim dacă meseriașul ia 2300e?"

"Munca în șantier e mult mai grea decât celelalte meserii, să fim corecți."

"Vă rog să vă deschideți firmă și să plătiți salariile și taxele"

"Corectă observație și este un salariu corect cu 5 zile lucrate de la 8.00 la 17.00 cu o oră pauză de masă, cu 3 condiții din partea meseriașul, să le lucreze, fără alcool, fără telefon mobil și responsabil pe lucrarea pe care o face, să o ducă până la sfârșit pe cont propriu, fără îndrumător lângă el, maistru, inginer sau patron."

"Toți cei care cereți așa salarii, va rog să vă deschideți firma și să plătiți salariile și taxele pt aceste salarii. Și apoi discutăm. Baftă la plătit salarii de 2000-3000€."

"Banii ăștia îi luăm în Italia acum 20 ani, ar fi bine să-i câștigi în România dar e greu. Nu ar mai pleca nimeni afară."

"100€ pentru un bun meseriaș cu experiență este puțin, de la 150€ în sus este ok."

"Meseriaș bun ești când te apreciază ceilalți meseriași, vorbesc în șoapte de ceea ce văd și ai lista de așteptare cu clienți care nu vor comenta prețul."

"Dacă un meseriaș câștigă 500 de ron pe zi un om cu salariu minim pe economie care ar fi 100 de ron pe zi ar trebui să economisească toată viață să poată zugravi un apartament. Vi se pare normal? Să câștigi în 4 zile cât câștigă altul într-o luna??? Dacă ați plăti taxele la stat nu ați mai exagera."

"Un muncitor calificat în Italia. Câștiga 1600 și tu vrei 3000 euro v-au luat banii mințile."

"Fratele meu că necalificat câștigă acum 4 ani că necalificat în Franța 2300 €. în construcții.

"Niciodată un angajator nu o să plătească cu 2000 euro"

"Meseriașul 150-200 lei pe zi, salahorul 100 lei/zi, asta am plătit și este un preț ok, meseriașul foarte bun experiență mare sculele lui, lasere, gresie la 45 chiar și mozaic la 45 de grade, mi-a făcut casă de se învârte după soare, experiență căpătată în Italia cu lucrări la Dolce Gabana, Versace, Armani, poze și filmări demonstrative etc. Ca să rezum, dacă meseriașul este de nota 11 nu 10: 150-200 lei/zi salahorul 100 lei/zi.

Dacă lucrezi pe cont propriu poți câștiga și mai mult, depinde de fiecare persoană dacă își plătește taxele, eu încurajez toți meșterii să lucreze legal pentru că îi bine să fi asigurat medical, de pensie nu zic că nu se știe ce o să fie peste câțiva ani dacă vor mai fi bani. O persoană care lucrează pe cont propriu poate să lucreze 10 sau 12 ore pe zi, își termină lucrarea, merge la următoarea. Cunosc niște echipe care lucrează foarte bine și băieții au zis, dacă lucrarea costă 5000 Ron și o pot face în 3 zile, de ce să mă duc program de birou de la 9-17 și să îi fac în 6 zile, aici îi diferența de bani, ca și angajat niciodată un angajator nu o să plătească cu 2000 euro, poate doar cei foarte calificați și care se găsesc greu."

"Cei competenți câștigă și mai mult, dar 80 la sută din muncitorii români rămăși în țară sunt slab pregătiți și fără aptitudini."

"100 euro pe zi înseamnă 2100 euro pe lună net. Adică 2982 euro brut. Încerc să îmi dau seama dacă ai calculat și taxele. Sau când e vorba de meseria asta, toată lumea gândește la negru?"

"300 de euro la zi plus țigări, mâncare și băutură all inclusive plus pauză de 30 minute la fiecare ora muncită, asta vrea majoritatea meseriașilor, dar când îi iei la o lucrare trebuie să stai după ei că să facă treabă sau nu fure materialele și altele".