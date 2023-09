Ce lucrări de pomină mai fac meseriașii români: "Pe principiul e în spate, nu se vede"

Programul "Casa Verde" oferă finanțare pentru proiecte de eficiență energetică și protecție a mediului în gospodării. Instalatorii autorizați au un rol esențial în implementarea acestor proiecte, asigurând instalarea corectă a echipamentelor și sistemelor de eficiență energetică, cum ar fi panourile solare sau centralele termice. Aceștia trebuie să dețină certificări și autorizații corespunzătoare și să respecte standardele tehnice pentru a asigura buna funcționare și siguranța proiectelor.

Aplicanții la programul "Casa Verde" ar trebui să colaboreze cu instalatori experimentați și autorizați pentru a se asigura că proiectele lor sunt eligibile și implementate cu succes.

Totuși, cei care au nevoie de astfel de lucrări descoperă la final că instalatorii la care au apelat nu au experiență.

Un român a postat o fotografie în care apare opera unui instalator pentru a avertiza că astfel de așa ziși specialiști ar fi înscriși în programul AFM, după cum a anunțat pe Facebook.

"Bună dimineața pă dizain... pe principiul: "e în spate, nu se vede". Selectati atent instalatorul și nu vă înghesuiți la prețul cel mai mic.

Cei care au realizat această lucrare sunt înscriși în AFM CV 2023 și se află pe acest grup", a scris acesta pe grupul AFM: Casa verde- fotovoltaice.

Ads

"Felicitări în special beneficiarului care a acceptat așa ceva"

Postarea a stârnit o dezbatere între membrii grupului.

"Cea mai transparentă instalație. Se vede tot! Felicitări în special beneficiarului care a acceptat așa ceva."

"Beneficiarul ar trebui să aibă și facultate în domeniu acum. Și dacă spune ceva instalatorului se supăra după aceea."

"Care e legătura cu facultatea? E vorba de estetic, de un bun simț elementar, de un bun gust, de multe altele ... facultatea nu îți dă astea."

"Nu aș putea preda o astfel de lucrare niciodată"

"Să înțeleg că lucrarea este bine făcută, și doar esteticul deranjează pe toată lumea? Dacă sistemul funcționează în parametrii normali (și nu ia foc casă), atunci nu văd problema. Aaa că atârnă un cablu că nu știu ce, poate pe unii nu îi deranjează."

"Pe mine mă deranjează să atârne cabluri! Indiferent de tipul lor. Nu aș putea preda o astfel de lucrare niciodată. Dar nici să recepționez așa ceva!"

Ads

"Dacă nu ia foc casa, ia vântul panourile... La cum sunt legate firele."

"Așteptăm poze și cu montatul panourilor."

"Atât timp cât nu spuneți numele firmei este zero! Vă complaceți în această situație!"

"Din motive legale nu putem publica numele firmei", a răspuns autorul postării.

"Beneficiarul nu a fost de față?"

"Instalatorul ca instalator, dar beneficiarul nu a fost de față? Nu am studii de specialitate, dar m-am asigurat că am citit puțin înainte și mi-am luat liber oricând au venit să facă ceva la instalații, și am anunțat dinainte că pun întrebări și stau lângă ei, pentru simplul motiv de a înțelege ce fac și cum să utilizez sistemul după."

"Sunt prea puțini cei care conștientizează implicațiile. Și uite așa mai apare un subiect pentru știrile de la ora 5."

"Se numește montaj fără ascunzișuri"

"Și dacă's cel mai atehnic om de pe pământ și mă uit la 3-4 clipuri pe yt, tot iese mai bine."

"Se numește montaj fără ascunzișuri."

"Nu semnezi nici o hârtie, faci poze și le anexezi la reclamațiile care le faci la ANRE, ISC, AFM.

Ăia care au făcut țigănia aia nu sunt calificați decât la săpat șanțuri și munca câmpului.

Sunt o grămadă de neconformități, iar la prima ploaie torențială o să vezi cum ia foc țigănia aia neconformă. La ce ai făcut priză de pământ dacă gunoaiele necalificate nu au montat piesă de separație?"

"Dar proprietarul a fost plecat în vacanță, cât ei au făcut lucrarea? Serios, tu nu vezi cum atârnă mațele pe peretele tău?"