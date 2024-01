Mulți meseriași au ales să lucreze în străinătate pentru câștiguri mai mari. Unii dintre cei care au rămas în țară fie sunt la început de drum și nu au încă suficientă experiență, fie cer prețuri exagerat de mari pentru lucrări.

Subiectul este de interes și în mediul online. Un român s-a referit la sumele solicitate pe zi pentru lucrări și la câștigurile lunare pe care le doresc meseriașii.

"De vină nu este cel care cere"

"S-a ajuns foarte departe. De vină nu este cel care cere, cel care dă.

Cum este posibil într-o țară ca România să ceri "de la 70 în sus" pe mp de tencuială, cum?

Cât vreți să câștigați? 6, 7 mii de euro pe lună, vreți să rămâneți cu vreo 3, 4 puși deoparte. Și eu vreau, nimic de zis, dar nu se poate, România e o țară bogată, bogată pentru hoți, mincinoși, țepari, șamd.

Pentru cei cinstiți România este o țară săracă.

Am văzut pe unul cerea 1.000 de lei pe zi, păi nu e mult? Indiferent de ce ai face, 200 de euro pe zi înseamnă la 26 de zile 5200 de euro, eu cred că nici în afară, nu se iau banii ăștia, indiferent de ce ai lucra pe șantier.

Îmi este milă de cei ce nu știu să își facă singuri", a scris acesta pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

Ads

"Astea nu vi se pare că ar costa mult?"

Postarea a strâns sute de comentarii, iar mulți dintre cei care au răspuns lucrează în domeniul.

Un meseriaș a precizat câți bani a investit în aparatura pe care o folosește pentru a justifica prețurile.

"Când cumperi o filetantă bună de 1200 lei, un laser de 700 lei și un trepied de 200 lei, o șlefuitoare de 800 lei, un aspirator de 700 lei, un circular de 1000 lei, o mașină de faianță de 1500 lei, un flex de 300-400 lei, o percuție de 900 lei, un pick hummer de 1000 lei, un șoricel/pendular de 500 lei, boloboace, cuttere, creioane, sfori de trasat, dreptare, gletiere, trafaleti, șpacluri...

Mașină de muncă, combustibil, asigurare, cauciucuri vară/iarnă, schimburi consumabile.

Astea nu vi se pare că ar costa mult?

Nu vă ia nimeni banii din buzunar. Faceți-vă singuri sau lăsați-le așa cum sunt, ori reveniți la pământ, paie și balegă de cal daca preturile vi se par exagerate.

Ads

Și eu daca mă duc să îmi scot o măsea și îmi cere 500 de lei pe 20 de minute mi se pare mult dar omul ăla a muncit ani de zile să ajungă la nivelul de a putea să scoată o măsea."

"Caută un meseriaș care să aibă multe lucrări la activ"

Mulți îi susțin argumentele sau vin cu altele în plus.

"Când îți construiești sau renovezi o casă, caută un meseriaș care să aibă multe lucrări la activ, nu negocia prețul, pentru că nu are sens, el știe cât să ceară, meseriașul serios are lucrări non stop, are echipa deja formată, vine pe șantier la ora 7, pleacă la ora 18....nu sta pe capul lui, nu-l ameții cu tot felul de idei, fă-ți un plan aprobat și parafat și spune-i de la început ce vrei, deci, ca să mă repet, căutați-vă meseriași, nu pe Facebook, la voi în zonă, întrebați, mergeți unde se fac lucrări, construcții, acolo îi găsiți, așa am procedat noi și totul a decurs perfect."

Ads

"Omule, nu ai înțeles nimic! În construcții se plătesc știință, suprafața, lucrarea în sine, utilajele, oamenii etc! Dacă tu găsești oameni care nu știu, nu au scule etc și vrei să ii conduci tu... ești invitat! Dar muncitorii în construcții duc greul, și ca atare trebuie plătiți, mai ales că inteligența artificială nu o să poată face asta."

"Am citit cam 200 de comentarii, văd că toți sunteți meseriași, vorbiți de bani, de

scule de 20, 30, 40 de mii de euro, de garanție și calitate nici unul. Cuvântul magic, așa se lucrează în România."

"Casa ți-o faci o singură dată. Nu în fiecare lună! Plătești și te bucuri de ce ai realizat, nu de ce ai plătit!"

"Cât ești de sănătos după 30 de ani de șantier?"

Un alt meseriaș a adus în discuție și problemele de sănătate dobândite în urma muncii de pe șantier.

"În primul rând nu am cerut și nu am primit 60-70 de lei pe tencuiala niciodată, 30, 35, 40 da, depinde de încărcătură, dar ca să îmi spui că eu câștig mult 200 euro pe zi, asta nu e treaba nimănui cât câștig. Să mă întrebe cât dorm?

Ads

Cât ești de sănătos după 30 de ani de șantier?

Cât timp stau cu copiii acasă?

Câte ore dorm?

Cât stau în concediu??

Câți bani dau pe scule lunar sau anual?

Câți bani bag în mașina cu care merg la muncă zi de zi pentru a-mi crește copiii? Câte ore stau pe șantier și câte ore stau cu copiii mei?? Înainte de întrebările astea să se gândească că și noi suntem oameni, avem familii și sentimente ca și ceilalți oameni din alte domenii"

"La medic pentru un consult îți ia 200 -500 lei"

Nu sunt puțini care compară prețurile din construcții cu cele percepute de medici.

"Construcțiile și renovările nu sunt pentru oricine, vrei să ai și să fii în pas cu trendurile actuale trebuie să plătești, constructorii fac lucrări care dăinuie în timp și îți aduc confort zilnic, de aia trebuie plătit și respectat, toate costă: la medic pentru un consult îți ia 200 -500 lei, lucru făcut în 15 -45 minute și e doar un consult, un constructor îți percepe pentru timpul și priceperea lui mai puțin la ora. Așa că trebuie făcută și comparația asta. Toate serviciile sunt la timpurile de acum.!"

"Lasă că la mine au venit să tencuiască o anexă și îmi cerea mie mistrie, și ca dreptar a luat o șipcă din grădina. Când am văzut așa i-am trimis acasă. Mai cerea și 2000 de lei"

"Dar când vinzi pe urmă casa făcută pe 2 lei cu sute de mi de euro, așa îți convine, nu? Să o facă cineva pe degeaba și după aia să o vinzi. Oricum, clienții se selectează, așa cum clientul selectează cu cine lucrează, numai bine"