Meseriașii se plâng că nu mai au de lucru: "Nu mișcă nimic pe piață!"/ "Când se cer 200 lei pe metrul pătrat se lipsește omul de orice"

Mulți români au amânat lucrările de renovare a locuințelor în ultima perioadă din cauza prețurilor mari pentru materialele de construcții și ale celor cerute de meseriași pentru manoperă.

Unii dintre cei care lucrează în domeniul construcțiilor au început să se plângă în mediul online că nu mai au de lucru.

"Nu mișcă nimic pe piață! Nimeni nu cumpără, nimeni nu vinde, nimeni nu mai are de muncă. Ce naiba se întâmplă?", a întrebat un meseriaș pe grupul Construcții case și amenajări interioare și exterioare.

"Veniturile nu țin pasul cu majorările astea"

În comentarii mai mulți dintre cei care lucrează în domeniu au analizat situația, în timp ce unii au precizat că au de lucru.

"Ar fi timpul să își revină toată lumea la normal și să nu mai exagereze cu prețurile, atunci ar fi și de muncă, s-ar și vinde și cumpăra."

"Păi la prețurile astea din piață, cu inflația asta, cum ai vrea prețurile? Să îți muncească omul degeaba?"

"Totul pornește de la prețul energiei și combustibililor. De la asta prețul materialelor și apoi al manoperei. Veniturile nu țin pasul cu majorările astea și de aici consecința. Banii vor sta la ciorap și vom avea stagflație care e mai rea decât o inflație moderată."

"Eu sunt producător de mobilă, toate materialele s-au scumpit exagerat față de acum 1 an, nu mai vorbesc față de acum 2 ani, curentul s-a scumpit și el, gazul la fel, totul de aici pleacă, nu spun că mai sunt și care umflă prețurile exagerat, dar în mare parte se datorează scumpirii materiilor prime, nu putem lucra pe degeaba sau pe minus, nici mie nu-mi convine de prețul pe care îl dau clientului, știind că îl pierd din cauza prețului prea mare, dar nici degeaba nu pot lucra."

"Eu am pentru 2 ani de muncă"

"Au urcat în cazul unora prețurile prea mult. Mult prea mult, chiar și pentru o firmă. După calculele patronului, ar trebui să iasă profit cu 3000-5000 euro la 6 angajați, după ce își plătește taxele. Acum serios, la o gresie normală (30x30) să ajungă metrul pătrat 160 RON, deja o dăm în fantasme."

"Și eu căutam oameni care să mă ajute la un proiect ecologic, dar am dat de unii care vor diurnă, pauză, bani de țigări?! Cred că o să mă apuc cu soția și frații să facem încet, dar gratis. Mi se pare incredibil să ceară cineva în euro când salariile sunt în lei. Ba unii cer bani înainte, cică garanție. Este incredibil faptul că toți sunt meseriași, dar nimeni nu dă factură sau garanție. Dai mii de euro pe "cuvânt"."

"Când se cer 200 lei pe m.p manoperă se lipsește omul de orice."

"Eu am pentru 2 ani de muncă."

"Meseriașii ADEVĂRAȚI și serioși nu vor plânge NICIODATĂ de muncă, sunt de 2 ani în România, mă ocup cu rigips și instalații electrice, mereu am fost serios, am făcut lucru bun și un preț corect, de 2 ani nu am stat o zi acasă."

"Meseria trebuie plătită, sunt de acord, dar prea de tot."

"S-a construit foarte mult în ultimii 15 ani, la ora asta piață este saturată de locuințe, spații de depozitare/ producție, spații comerciale, sectorul de construcții este la pământ pentru următorii 7-8 ani, aici în Europa este la fel, lucrările au scăzut anul acesta cu 75% față de 2022, iar ca și idee, peste 30% din PIB se învârtea doar în acest sector, să nu mai spun că 7 din 10 români, bărbați plecați din țară lucrează în acest sector."

"Criza asta va ține mai bine de 2 ani, vor fi reașezări de prețuri, tranziția va fi grea pentru toată lumea"

"E un început de criză"

"Dobânzi mari, lumea nu face credite, nu se vând apartamente. Inflație mare, se vând puține materiale, nu se mai construiesc case. E un început de criză. Cine mai are treabă, mai are din inerție, părerea mea. Nu lucrez în construcții! Anul trecut, am cumpărat un material care s-a scumpit în fiecare lună cu 10%. Cine lucrează bine, ieftin și fără țepe o să mai aibă de lucru."

"Materialele sunt foarte scumpe și manopera este și ea scumpă. Așa că românii nu mai pot construi din lipsa de bănuți. Dacă mai dai și peste o trupă care îți fură jumătate de materiale, renunți la tot."

"Cei care construiesc blocuri nu mai reușesc să vândă apartamentele, cei care își doreau o casă, nu mai cumpără terenuri și nu mai angajează meseriași să le ridice casele, băncile au dobânzi mari și lumea nu mai face împrumuturi, treaba nu e deloc ok!".

