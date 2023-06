Cum să alegi meseriașii când ai de renovat locuința: "Va fac o cameră la gata fără avans și după decideți ce și cum"

Mulți români au amânat lucrările de renovare speriați de prețurile mari ale materialelor de construcții și ale celor cerute pentru manoperă.

În plus, experiențele proaste pe care mulți le relatează în mediul online legate de lucrările de proastă calitate sau de meseriași care le abandonează ori nu le termină la timp.

Pare justificată nedumerirea unui român care întreabă cum poate alege corect o echipă de muncitori, fără să urmărească neapărat cel mai mic preț, după cum a scris pe Facebook.

"Cum aleg? Am de renovat o casă, pe interior. Nu cunosc nicio echipa. Nu vreau să fac nici ieftin, nici scump, de fapt aș vrea să primesc prețul corect. Aș vrea că echipa să fie serioasă, să-mi facă lucruri de calitate, durabile și să-mi termine într-un termen rezonabil.

Să presupunem că aș posta aici detaliile și o să primesc 10 prețuri, însă dilema mea va rămâne cum să fac să aleg cel mai bun raport calitate preț. La ce trebuie să mă uit? Nu vreau un preț ci vreau să învăț să aleg. Locația este în București. Voi cum ați proceda?", a întrebat bărbatul pe grupul Constructori și meseriași în construcții.

"Prin recomandări, cel mai indicat!"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi.

"Consulți mai multe echipe, compari prețuri și vezi ce sfaturi îți pot da. Cum e bine să faci, cum nu e bine ce materiale sunt mai bune, sfaturi din partea lor utile ție."

"În primul rând cereți un portofoliu cu lucrări executate, după cereți cel puțin 2 numere de telefon de la beneficiari unde au executat lucrări anterior, mergeți cel puțin într-o locație și vedeți ce și cum fac, discutați cu beneficiarul dacă a fost mulțumit de lucrarea executată și abia după toate discutați despre preț."

"Trebuie să stați cât mai mult pe șantier și să vă documentați bine înainte să dați drumul la treabă. E indicat să luați un diriginte de șantier care să țină cu dvs. Spor la treaba!"

"Meseriașii adevărați nu stau în 10-15 % avans"

"Se numește PROIECT. Adică îți faci un plan. Măsori suprafețe, decizi tehnologii și moduri de intervenție, stabilești soluții și alegi materiale.

Evident NU cu meșterică. Are puține clase și oricâtă experiență ar avea (dar NU are, de fapt- decât dacă este plecat din țară sau are între timp angajați reali, pe carte de muncă), revin, deci oricâtă experiență ar avea NU le place să măsoare nimic. NU au răbdare. Fac aproape totul la ochi și te trimit la cumpărături la 2 zile maxim! Nu previzionează nimic, doar reacționează după ce apare o problema în șantier (și ele pot fi muuulte, căci așa e în construcții, mai ales pe lipsa de bani).

Încercați cu un arhitect sau inginer constructor măcar partea inițială, de estimare și deviz, ca să nu cădeți în cercul vicios al avansului consistent oferit sau nici măcar al materialelor consumate defectuos.

Orice activitate se planifică, în orice domeniu. Apoi o execuți concret. La fel e și în construcții. Doar că s-au repezit prea mulți pe domeniu și au adus false și păguboase obiceiuri."

"Referințe, să vă ducă la câteva lucrări de ale lor sau să vă dea nr de telefon de la foști beneficiari"

"Recomandare de la fost beneficiar, cel mai bine"

"Faci în felul următor: cauți și găsești un prieten, o cunoștință, o rudă care se pricepe, un diriginte de șantier, cineva care să știe exact ce să ceară de la echipă, de la preparatul și proporția materialului la verticalitatea și uniformitatea pereților, la faptul că nu sunt admise denivelări, la unghiuri de 90 între pereți, etc. Când știi ce ceri și ce aștepți și cum trebuie să arate totul la terminarea lucrării poți să începi să primești vizită diferitelor echipe.

Acum prețul este cel pe care ți-l cer echipele, nu trebuie discutat foarte mult pe bani ci pe calitatea lucrării executate. Și pe parcursul lucrării, persoană care știe despre ce este vorba, din când în când vine și mai aruncă un ochi. La sfârșit, verificată lucrarea, cu bolobocul, cu metrul și făcută plata după cum arată lucrarea! Dacă nu e conform cu ce ați discutat se poate opri pe parcurs, adică nu trebuie să-ți strice toate materialele și toți pereții ca să-ți dai seama că nu este ce trebuie! Și fără avans! Meseriașii adevărați nu stau în 10-15 % avans! În principiu țepele se dau în două feluri: nu mai vin după ce au luat avansul, sau dau buleala indiferent de câți bani le-ai da!"

"Aproape bine. Mai puțin la partea cu avansul. Și nu e vorba că meseriașii stau în avans ci, așa se lucrează. Să îți dau un exemplu. Sunt "N" beneficiari care îți cer una, fără să ofere avans. Pe la 30-40 % din lucrare se găsesc că vor altceva. Ceea ce ai lucrat până atunci nu mai e plătit, că de, el vrea altfel acum ... Eu nu zic că e rău fără avans ... Eu zic ce am întâlnit ... Poate fi și mama, dacă am bătut palma pe o lucrare, am scris-o pe hârtie (mulți nu vor contract pentru că prețurile sunt mai mari și e normal) cum ziceam, după ce s-a scris ceea ce s-a dorit cu avans cu tot și eșalonarea plății, abia atunci ne apucăm de treabă. Până atunci, fiecare își poate lua "dorei" din piață ... Nu da avans, dar după 3 zile de muncă cer și tot acolo ajungi. Spor la toți și în toate".

"În 3 zile beneficiarul își poate da seama dacă eu ca meseriaș sunt serios"

"După 3 zile de muncă, dacă nu există discuții și totul este în regulă, se poate face o plată, fără probleme! Asta cu eșalonatul plății am uitat să o aduc în discuție, este și normal să știe și meseriașii când și ce bani au de primit. Cealaltă problema cu lucrări ulterioare, care nu s-au discutat inițial, exact ca vorba aia: alți bani, altă distracție!"

"Da, în 3 zile beneficiarul își poate da seama dacă eu ca meseriaș sunt serios și fac treabă de calitate, totul se plătește, inclusiv demolatul, dacă în 3 zile dau jos doar un perete în 2 ore și apoi stau pe telefon, sau dacă ajung la lucrare la 10 și plec la 14.00, dacă vin cu textul: dă-mi șefu' să iau și eu o bere, etc. Nu o părere 100% corectă, dar acolo o părere despre "calitatea" omului poți să-ți faci în 3 zile."

"Cere meseriașului să-ți arate lucrări terminate. Un meseriaș nu îți ia banii înainte.

Cere garanție scrisă pentru lucrare."

"Căutați echipe cu recomandări. Dacă cunoașteți persoanele care fac recomandările cât mai bine. Mergeți și vedeți careva lucrări ale acestora și luați referințe. Nu înseamnă că sunteți asigurat 100%, dar dacă cu alți să zicem 3 beneficiari a fost bine sunt șanse mari să fie și în relația dvs cu aceștia. Dacă recomandările sunt proaste: lucrări de mântuială, problematici cu banii, neseriozitate etc șanse mari să aveți și dvs probleme cu ei. De lăudat toți se laudă și fiecare îl ponegrește pe celălalt. Că așa e la români. Și e nevoie și de un strop de noroc, o rugăciune...De astea"

"Vă fac o cameră la gata fără avans și după decideți ce și cum!"

"Sfatul meu este că prima dată să cereți echipei alese să va prezinte diferite lucrări executate și să discutați cu beneficiarii dacă sunt mulțumiți sau nu.

După asta și ați ales echipa apelați la un prieten/ cunoștință care se pricepe în domeniu și măcar că în primele zile să vadă exact ce fac, dacă procedează bine sau nu (sau să discute cu echipa, poate ei procedează mai bine decât știe prietenul).

Și prețul să nu fie mai mare ca cel al materialelor și să nu ceară bani în avans (cel mult plătiți seara ce au făcut în ziua respectivă, nu mai mult.)"