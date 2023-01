Românii s-au săturat de meseriașii care fac lucrări de mântuială: "Merg la poliție să recuperez banii să pot repara paguba" FOTO

Românii care au făcut în ultima perioadă lucrări de renovare în case se plâng în mediul online de prețurile mari cerute de meseriași și de multe ori, de lucrările de proastă calitate executat de aceștia.

Un astfel de caz a fost relatat de o româncă într-o postare pe Facebook. Aceasta a publicat fotografii cu dezastrul lăsat de muncitori și a anunțat că va face o plângere la poliție pentru a recupera banii.

"Treaba făcută de “meseriaș”. Super profesional, ce să zic. Normal că i se pare totul ok și că trebuie să merg la poliție să recuperez banii, să pot repara paguba.

Aveți mare grijă cu cine colaborați", a scris aceasta pe Facebook.

"Eu am un copil mic, de nici 2 ani, nu puteam să stau să supraveghez acolo din cauza prafului, am stat la început 30 de minute să mă asigur că știu de unde să apuce mobila și păreau ok.

La predare se grăbea și mi-a zis 2 lucruri și plecat a fost. Nu mai zic ce s-a lăsat în casă, toate cutiile, gunoi, praf, haine aruncate și resturi de mâncare, deși știau că am copilul mic. Bineînțeles că a fost plătit, a zis că dă factură și de o săptămână și nu am primit nici factură și nici răspuns.

Din moment ce nu am primit factură și refuză să îmi trimită, se încadrează la abuz de încredere și evaziune fiscală. Tocmai am ieșit de la secție", a adăugat femeia în comentarii.

"Imposibil așa ceva"

În comentarii, cei mai mulți se declară revoltați.

"Atâția români se vaită că nu au de lucru iar când găsesc, vai de capul lor. Așa ar trebui, dați în judecată, plus solicitarea de daune."

"Cei ce caută de muncă pe olx nu sunt meseriași sunt cârpaci. Căutați pe olx, că în loc de casă iese garaj."

"În situație similară sunt și eu. Încă nu am reușit să curăț tot praful din casă. Tot copil de 2 ani, și bolnav în perioada asta. Bătaie de joc!"

"Imposibil așa ceva."

"Off. Și eu am mers la cineva recomandat și chiar am văzut lucrări făcute de el, dar la noi nu s-a ținut de cuvânt și lucrurile promise și în martie se împlinește un an de când mi-a promis că îmi aduce niște plinte de pus deasupra la dulapuri și la birou + noptierele pe care le-a făcut mici, a zis că remediază situația, -am zis eu că plătesc diferența de material, ca să nu aibă omul toată pierderea, având și el copii.

Am zis să fiu ok, dar m-am fript și m-am săturat să îi scriu mesaje, pentru că la telefon nu îmi răspundea, deși noi am fost oameni de omenie, inclusiv mâncare i-am dat când a venit la montaj, dar asta e, oricum eu mi-am luat gândul, deși ori de cate ori întru în camera copilului îmi pare rău de banii dați, nu mă pot bucura deplin, vorba aceea la pomul lăudat, să nu mergi cu sacul. Îmi pare rău pentru situația dvs. sper măcar să va recuperați bănuții, eu nu mai am șanse să mai pot face ceva, dar Dumnezeu știe mai bine cum să răsplătească!"

"Pe viitor nu mai plătiți nimic până nu aveți factură. Și soțul tot pe încredere merge că așa e el și eu tot timpul aia "rea", dar lasă să fiu mai bine aia rea decât să am surprize neplăcute."

"Asta se întâmplă când nu sunt supravegheați, fac treaba pe repede înainte!"

"Eu cred că mobila nu e nouă. Au luat-o de la cineva care și-a schimbat mobila, au curățat-o și v-au montat-o dumneavoastră."

"De ce nu dați numele lor și orașul?"

"Văd multe postări de genul Dorel a trecut pe la mine, oameni care își bat joc de lucrări, dar sincer ce nu înțeleg eu este de ce nu dați numele lor și orașul, poate ajutați pe alții să nu-și mai ia țepe, iar acești Dorel nu ar mai găsi de muncă. "

"Mobila e second? Cu părere de rău dar nu pare nouă mobilă mea de bucătarie de acum 9 ani arată mult mai bine că asta, urâtă treaba!"

"Este nouă, mobilă asta mi-am permis-o, nu aveam pretenții de lux, dar nici bătaie de joc. Credeți-mă că eram dispusă să trec peste multe cu vederea, cel mai mult mă deranjează atitudinea respectivului și faptul că m-a luat de fraieră", a răspuns autoarea postării.

"Jalnic cum își bat joc, așa este, în ultimii ani e foarte greu să găsești adevărații meseriași, sunt pe cale de dispariție, cei buni pleacă, puțini rămân."

"După o experiență oarecum similară (dar parcă nu atât de rău..), am renunțat la mobilă pe comandă și m-am orientat către mobilă gata făcută."

"Nu va supărați, mobila pare făcută din resturi, eu am atelier de mobilă la comandă și nu aș face niciodată așa ceva. Eu dacă am o placă venită cu ciobitură o dau înapoi și aștept să îmi trimită alta. La orice client ofer contract de colaborare și garanție la lucrare. Îmi pare rău că ați pățit așa ceva, dar va recomand pe viitor să nu mai alegeți cei mai ieftini oameni de pe piață. Este ieftin, este lucru prost făcut!"

"Sunt cei din Ialomița? Am ceva asemănător. Mă tai în canturi, când vreau să iau ceva din dulap. Și tot câș e montată."

"La fel am pățit și eu, mânere strâmbe, am rezolvat cu reclamație la OPC. Au luat mobila și mi-au dat banii înapoi. Poate nu făceam reclamație dacă erau interesați să remedieze defectele, dar răspunsul a fost: păi nu am ce să îi fac. Așa că am rezolvat altfel."

