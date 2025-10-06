De ce CEO-ul Ford a vrut ca fiul său de 17 ani să învețe o meserie: "M-am asigurat că are un job de vară în care a învățat să sudeze"

Când a venit vorba să îi găsească fiului său de 17 ani, Jameson, ceva de făcut între ani școlari, CEO-ul Ford, Jim Farley, a ales o cale mai puțin obișnuită comparativ cu alți directori multimilionari.

„M-am asigurat că are un job de vară în care a învățat să sudeze,” a spus Farley într-un interviu recent pentru podcastul Decoder. „A învățat să confecționeze, să lucreze cu mâinile și să relaționeze cu oamenii.”

Farley spune că această experiență îi oferă fiului său o alegere reală:

„Dacă se dovedește a fi cel mai bun sudor sau mecanic lucrând la motoarele noastre diesel Super Duty, voi fi extrem de mândru ca părinte,” a adăugat el.

Comentariile vin într-un context în care producătorul auto din Detroit a intensificat inițiativele pentru a aborda deficitul mare și în creștere de lucrători calificați. Farley numește acest domeniu „economia esențială.”

Săptămâna aceasta, Ford a găzduit un summit pentru CEO în Detroit pentru a discuta modalități prin care liderii pot investi în îmbunătățirea productivității acestor sectoare.

„Nu avem suficiente persoane pentru a susține societatea atunci când apar probleme,” a spus el, referindu-se la pompieri, paramedici, instalatori, electricieni, tehnicieni de service, muncitori din fabrici și alții.

Din punct de vedere economic, economia esențială reprezintă 7,5 trilioane de dolari din PIB-ul SUA și 52 de milioane de locuri de muncă, potrivit unui studiu publicat în iunie de Aspen Institute, care colaborează cu Ford pe această temă.

Privind mai atent cererea pentru tehnicieni auto, grupul de specialitate Tech Force estimează că SUA au nevoie de peste 100.000 de noi locuri de muncă pe an pentru a satisface cererea și a înlocui lucrătorii care părăsesc industria.

Trimițându-și fiul să învețe să sudeze (cel puțin pentru câteva luni), Farley spune că speră să contracareze o schimbare culturală care a subestimat nedrept muncitorii manuali și a supralicitat pe cei cu diplome universitare de elită.

„Părinții și bunicii noștri au făcut țara noastră minunată datorită acestor tipuri de joburi, și există o demnitate incredibilă în serviciile de urgență,” a spus el.

„Din păcate, societatea nu le acordă acestor oameni aceeași recunoaștere pe care o oferă celor din domeniul inteligenței artificiale.”

Farley a mai spus că o dependență excesivă de joburi în tehnologie, în contextul deficitului de muncitori calificați, ar putea pune SUA într-o poziție vulnerabilă în ceea ce privește apărarea națională, atunci când proviziile esențiale trebuie produse și distribuite în țară.

„Dacă intrăm într-un război undeva, Google nu va face bocancii, dar Ford îi va face,” a concluzionat el, scrie Business Insider.

